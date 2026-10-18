Tras su alta hospitalaria, el papa León XIV reapareció este domingo en el rezo del ángelus en el Vaticano, donde explicó que, una vez superada la etapa de su operación pulmonar por un tumor canceroso, retomará sus actividades gradualmente.

“Una vez superada esta delicada etapa, como saben, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones”, dijo el pontífice, de 71 años, tras el rezo del ángelus ante los miles de fieles que se congregaron en la plaza de San Pedro.

A las doce del mediodía, León XIV apareció en la ventana de sus aposentos en el Palacio Apostólico vaticano, con buen aspecto, sonriente y saludando a los fieles, que le dedicaron una sonora ovación desde la plaza: “ Queridos hermanos y hermanas, ¡buen domingo!, fueron sus primeras palabras antes de comenzar con la plegaria del ángelus.

“He sentido profundamente su apoyo”

Tras el rezo, el pontífice compartió unas reflexiones, en una alocución más breve de lo que suele ser habitual en estos actos y que aprovechó para dar las gracias a todos los que han orado por él en estos días: “He sentido profundamente su apoyo. ¡Muchas gracias!”.

También dedicó su especial gratitud a los médicos, enfermeras y todo el personal del Políclinico Gemelli, donde el pasado martes fue operado de un adenocarcinoma en su pulmón derecho y donde ha estado ingresado hasta ayer sábado, recuperándose de la cirugía.

“Esta experiencia me ha acercado especialmente a quienes sufren enfermedades y dolencias”, manifestó Robert Prevost, cuya reaparición en el ángelus duró unos ocho minutos, incluyendo plegaria y alocución posterior.

Emoción de los fieles en San Pedro

En la plaza de San Pedro, los fieles vivieron con emoción y alegría la reaparición del papa este domingo, según testimonios recabados por EFE: “Pensábamos que no lo íbamos a ver, estamos contentas porque la divina providencia lo permitió”, manifestaron Cindy y Emilia, dos colombianas que expresaron su deseo de que el papa mejore “y lo tengamos muchos años más”.

“Tenemos fe en que va a salir todo bien”, decían convencidas Patricia y Rose Esperanza, procedentes de California (EE.UU), para quienes ver hoy a León XIV ha sido “un sueño”.

También Ernesto Villegas, sacerdote venezolano, reconocía que el de este domingo ha sido un ángelus de mucha expectación y elogió la fortaleza del pontífice: “El papa ha demostrado es un hombre de armas tomar, no se acobarda, retoma su agenda y sigue adelante como buen pastor que sigue dando la vida por sus ovejas”, dijo a EFE.

Hace justo una semana que León XIV, en este mismo rezo, anunció por sorpresa a todo el mundo una inminente operación por la detección de un nódulo en un pulmón.

La operación se produjo dos días después, el martes por la tarde, en el hospital Gemelli de Roma: el parte médico posterior informó de la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho del papa por un adenocarcinoma, un tipo de cáncer.

En los días posteriores, León XIV ha tenido una recuperación favorable y, en el momento de su alta, presentaba unas condiciones clínicas “absolutamente satisfactorias”, según Stefano Margaritora, el cirujano que le operó y que dirige la unidad de Cirugía Torácica del Gemelli.

La reaparición del papa en el ángelus desde el Vaticano ha despertado expectación también por la posibilidad de que ofreciera detalles sobre su tratamiento o sobre el viaje a Argentina, Uruguay y Perú que está programado del 6 al 17 de noviembre, si bien Robert Prevost no ha hecho referencia a estos temas.

Ayer sábado, en una entrevista a medios vaticanos, su cirujano afirmó que el papa puede afrontar esa visita apostólica: “Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar ese viaje”, manifestó el doctor Margaritora.

En esta primera gira latinoamericana del pontificado de León XIV están previstos hasta 14 vuelos, más de cuarenta discursos y reuniones, nueve misas multitudinarias, así como la visita a Cusco, una ciudad situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

El #PapaLeon asomado desde la ventana del Palacio Apostólico, desarrolla su catequesis a partir del Evangelio de Mateo que nos presenta una de las enseñanzas más famosas de Jesús: «¡Devuelvan al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios!» https://t.co/Va9hm1RJzN — Vatican News (@vaticannews_es) October 18, 2026

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