Mr. Nik, nombre artístico de Nikolas Bujahico, se coronó ganador de Yo Soy 2026, el programa de imitación de Latina Televisión, al representar al cantante argentino Adrián Barilari, vocalista de la banda de rock Rata Blanca.

El participante, natural de Huaral y quien superó el bullying en su adolescencia, obtuvo el trofeo y un premio de S/ 20.000 tras imponerse en la gran final del sábado 17 de octubre.

Durante la gala, el imitador interpretó el tema “Aún estás en mis sueños”, una de las canciones emblemáticas de Rata Blanca. Los miembros del jurado resaltaron su desempeño vocal y la calidad de su imitación.

Posteriormente, Nikolas Bujahico destacó por su interpretación y caracterización de Adrián Barilari, con el reconocido tema “Mujer amante”.

Finalmente, Mr. Nik superó a los otros finalistas, entre ellos Paulina Villalobos, quien imitó a Isabel Pantoja y ocupó el segundo lugar, y Favio Enríquez, caracterizado como Ricky Martin.

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