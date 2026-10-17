El Poder Judicial registró 8.770 expedientes de tenencia y régimen de visitas desde marzo de 2026, como parte de su proceso de transformación digital mediante el Expediente Judicial Electrónico (EJE), que permite agilizar los trámites judiciales en materia de familia.

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, informó sobre estos avances durante la inauguración del EJE y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) para dichos procesos en la Corte Superior de Justicia de Huancavelica. La implementación comprende ocho órganos jurisdiccionales distribuidos en cinco sedes: Angaraes, Castrovirreyna, Tantará, Acobamba y la sede central.

Con la incorporación de Huancavelica, ya son 385 los órganos jurisdiccionales de los 34 distritos judiciales del país que cuentan con estas herramientas digitales para tramitar procesos de familia. En esta corte, hasta el 14 de octubre, se habían registrado 47 demandas, de las cuales 31 correspondían a tenencia, 14 a régimen de visitas y dos a variación de tenencia.

Tello Gilardi destacó que esta iniciativa busca brindar una justicia más rápida, eficiente y cercana a la ciudadanía, especialmente en casos que involucran el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, señaló que el EJE, implementado desde 2017, permite presentar demandas y escritos de manera virtual, acceder digitalmente a los expedientes y reducir los tiempos procesales, además de facilitar el trabajo remoto de jueces y servidores judiciales.

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