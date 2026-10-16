El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, exhortó al Senado a acelerar la evaluación del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y consideró que tardar en ello podría afectar la capacidad de respuesta ante emergencias por el fenómeno El Niño e inseguridad ciudadana.
En declaraciones a Canal N, sostuvo que las atribuciones solicitadas permitirían agilizar procedimientos y fortalecer la atención a damnificados.
Marco Vinelli señaló que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) necesita mayores facultades para atender directamente a los afectados por emergencias. Asimismo, indicó que las 20 facultades aprobadas por la Cámara de Diputados no cubrirían todas las necesidades identificadas por el Gobierno. Por ello, pidió a la Comisión de Constitución y al pleno del Senado retomar el debate y evaluar la propuesta.
“La respuesta que tiene que dar el Legislativo no es al Gobierno, sino que es una respuesta que le tiene que dar a la población”, manifestó.
Durante su visita a La Libertad, el ministro informó que el Ejecutivo destinó aproximadamente S/ 320 millones a trabajos de prevención en el río Moche para reducir el riesgo de desbordes ante posibles lluvias intensas. Explicó que las obras comprenden la limpieza de un tramo de 12 kilómetros, la instalación de cinco barreras dinámicas, la construcción de canales y un túnel para derivar el agua hacia el mar.
Según indicó, al asumir el Gobierno, el proyecto registraba un avance aproximado del 60 % y tenía trabajos pendientes en parte de su recorrido.
El titular del Midagri también informó que coordinan con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) el retiro temporal de un puente que estrecha el cauce del río y su reemplazo provisional por un puente Bailey, a fin de facilitar el paso de un mayor caudal.
Maraco Vinelli señaló que la culminación de las obras está prevista para las próximas semanas y que estas buscan proteger a Trujillo frente a futuras inundaciones.
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