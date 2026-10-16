El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, exhortó al Senado a acelerar la evaluación del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y consideró que tardar en ello podría afectar la capacidad de respuesta ante emergencias por el fenómeno El Niño e inseguridad ciudadana.

En declaraciones a Canal N, sostuvo que las atribuciones solicitadas permitirían agilizar procedimientos y fortalecer la atención a damnificados.

Marco Vinelli señaló que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) necesita mayores facultades para atender directamente a los afectados por emergencias. Asimismo, indicó que las 20 facultades aprobadas por la Cámara de Diputados no cubrirían todas las necesidades identificadas por el Gobierno. Por ello, pidió a la Comisión de Constitución y al pleno del Senado retomar el debate y evaluar la propuesta.

“La respuesta que tiene que dar el Legislativo no es al Gobierno, sino que es una respuesta que le tiene que dar a la población”, manifestó.

Durante su visita a La Libertad, el ministro informó que el Ejecutivo destinó aproximadamente S/ 320 millones a trabajos de prevención en el río Moche para reducir el riesgo de desbordes ante posibles lluvias intensas . Explicó que las obras comprenden la limpieza de un tramo de 12 kilómetros, la instalación de cinco barreras dinámicas, la construcción de canales y un túnel para derivar el agua hacia el mar.

Según indicó, al asumir el Gobierno, el proyecto registraba un avance aproximado del 60 % y tenía trabajos pendientes en parte de su recorrido.

El titular del Midagri también informó que coordinan con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) el retiro temporal de un puente que estrecha el cauce del río y su reemplazo provisional por un puente Bailey, a fin de facilitar el paso de un mayor caudal.

Maraco Vinelli señaló que la culminación de las obras está prevista para las próximas semanas y que estas buscan proteger a Trujillo frente a futuras inundaciones.

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