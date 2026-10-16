El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, criticó que el Senado no haya alcanzado un acuerdo sobre la solicitud de facultades legislativas presentada por el Ejecutivo. Según sostuvo, contar con estas atribuciones resulta fundamental para ejecutar el plan de gobierno y hacer frente a los principales desafíos del país.

“Yo lo veo innecesario e inaudito”, declaró a RPP tras referirse a la discusión en la Comisión de Constitución del Senado.

Belaúnde sostuvo que, desde el retorno a la democracia, los gobiernos elegidos por voto popular han solicitado facultades legislativas y obtenido la aprobación de estos pedidos. Como antecedentes, citó las gestiones de Pedro Castillo, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García y Alejandro Toledo.

Belaúnde afirmó que la discusión sobre las facultades legislativas no tiene precedentes y criticó que se busque acotar su alcance a la lucha contra la inseguridad ciudadana y la atención del fenómeno de El Niño, pese a que admitió que ambos constituyen los desafíos más críticos del país.

Asimismo, indicó que la solicitud del Ejecutivo abarca temas económicos, agrícolas y mineros, además de medidas orientadas a impulsar la reactivación económica. Precisó que los decretos legislativos que se emitan en virtud de estas facultades serán sometidos posteriormente a la revisión del Congreso.

En cuanto a la lucha contra la delincuencia, Belaúnde señaló que el Ejecutivo requiere dos atribuciones que considera esenciales para reforzar la seguridad ciudadana.

La primera consiste en facultar al Ejecutivo para declarar como grupos hostiles a organizaciones criminales nacionales y transnacionales, a fin de permitir que las fuerzas especiales conjuntas de las Fuerzas Armadas intervengan contra ellas.

La segunda busca que el Ejecutivo pueda asumir el control del perímetro y de los accesos a los establecimientos penitenciarios.

“Esas son dos facultades que son centrales para recuperar la seguridad ciudadana”, aseguró el titular de Defensa.