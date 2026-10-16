La falta de avances en la Comisión de Constitución del Senado generó cuestionamientos de las senadoras Lourdes Alcorta, de Renovación Popular, y Patricia Juárez, de Fuerza Popular.

Ambas criticaron la ausencia de representantes de la oposición, luego de que el grupo de trabajo volviera a suspender su sesión sin debatir ni votar la propuesta de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

Alcorta responsabilizó políticamente a los legisladores ausentes por frenar el avance de las medidas planteadas contra la inseguridad ciudadana y advirtió sobre las consecuencias de no adoptar decisiones frente a la criminalidad.

“¿Qué se va a solucionar en el pueblo, pues, cuando vengan todas las desgracias y los extorsionadores sigan por todas partes?”, manifestó. También pidió a la ciudadanía y a los transportistas prestar atención a quienes acudieron a la sesión.

Por su parte, Juárez expresó la preocupación de Fuerza Popular por la falta de acuerdos y defendió que la comisión mantuvo los temas aprobados por la Cámara de Diputados, vinculados con la lucha contra el crimen y la respuesta ante el fenómeno El Niño.