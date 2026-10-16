La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado dejó pendiente la discusión del pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, luego de que la sesión presidida por Carlos Mesía Ramírez se suspendiera por falta de quórum.

La salida de cuatro bancadas opositoras se produjo en medio de discrepancias sobre los límites del Senado para modificar la propuesta que llegó desde la Cámara de Diputados.

El desacuerdo gira en torno al contenido del predictamen: mientras la iniciativa aprobada por los diputados contempla 20 puntos, el documento elaborado en el Senado incorpora 27 puntos y una disposición reglamentaria.

Las bancadas del Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras, Juntos por el Perú y Ahora Nación pidieron que el debate respete la Constitución y el reglamento parlamentario.

Mesía sostuvo que convocará nuevamente a la comisión cuando exista consenso sobre el texto que debe discutirse. Entre las alternativas que planteó figura que la oposición presente un dictamen en minoría limitado a los 20 puntos aprobados por los diputados o que se realice una votación diferenciada para decidir primero sobre esos puntos y luego sobre los adicionales.

El jurista y exdiputado Enrique Ghersi identificó dos posibles desenlaces: que se retome el diálogo y se apruebe un dictamen, incluso mediante una conferencia entre ambas cámaras para resolver las discrepancias, o que el desacuerdo persista hasta vencer el plazo de siete días útiles.