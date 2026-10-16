La senadora de Fuerza Popular, Martha Moyano, afirmó que “ser autoritario no es tan malo” en respuesta a las críticas por el comportamiento de su bancada durante la discusión del pedido de facultades legislativas del Ejecutivo. La declaración tuvo lugar después de que la sesión de la Comisión de Constitución del Senado fuera suspendida por primera vez este jueves.

En una entrevista, Moyano respondió a las críticas de la senadora Patricia Iturregui, quien había cuestionado el procedimiento parlamentario y tildado de autoritarios a quienes, a su juicio, estaban actuando de esa manera.

“Bueno, ser autoritario no es tan malo, o sea, si dice que somos autoritarios, entonces podemos decir que están obstruyendo, poniendo trabas y obstaculizando el procedimiento o no”, indicó Moyano.

La parlamentaria añadió que, en ciertas situaciones, es necesario adoptar decisiones que permitan seguir adelante.

“A veces hay que tomar decisiones y si no tomamos decisiones, no avanzamos, señores, no avanzamos”, expresó.

Al ser consultado por las declaraciones de su compañera de partido, el titular de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía, explicó que Moyano se refería a la importancia de hacer cumplir las normas parlamentarias.

“No, lo que ella ha utilizado efectivamente, ¿no es cierto?, la palabra autoritario, pero lo que ha querido decir y después lo ha aclarado, es que en determinados momentos se necesita tener firmeza, ser firme y se debe de aplicar la ley y el reglamento, nada más ha querido decir”, sostuvo.

Mesía agregó que, en ciertas circunstancias, es necesario hacer cumplir el reglamento. Para respaldar su postura, citó al filósofo Jean-Jacques Rousseau y afirmó que el respeto a la ley constituye una garantía de la libertad.

Durante la entrevista, Mesía también fue consultado sobre las consecuencias de no convocar una nueva sesión dentro del plazo establecido para debatir el pedido de facultades legislativas. Al respecto, indicó que los plazos en la Cámara de Diputados ya habían vencido y, pese a ello, la propuesta fue enviada.

El senador describió este escenario como uno en el que el reglamento quedaba parcialmente relegado frente a lo que denominó “la fuerza normativa de lo fáctico”, en alusión a la adaptación de las normas a las circunstancias políticas.

La Comisión de Constitución del Senado suspendió el debate sobre la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo debido a la falta de acuerdo en torno a la solicitud.