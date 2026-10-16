El Ejecutivo estableció una distribución de responsabilidades entre sus ministros para responder a las emergencias que pueda ocasionar el fenómeno El Niño en distintas regiones del país.

El titular de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, explicó que los funcionarios deberán coordinar la atención de posibles desastres con los recursos que se vienen preparando.

La asignación comprende a Piura y Tumbes, bajo responsabilidad del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde; Ica y Arequipa, a cargo del titular de Vivienda, Mauricio Arnillas; Lambayeque, bajo la responsabilidad del ministro de Transportes, Angello Tangherlini; y Áncash, a cargo del titular de Salud, Luis Dyer.

Cabe mencionar que Vinelli asumirá la atención en Lima, mientras que Belaúnde también tendrá a su cargo La Libertad. El ministro señaló que el periodo más intenso del fenómeno se espera entre enero y marzo del 2027.

Como parte de las acciones ejecutadas, Vinelli informó sobre trabajos en los ríos Tumbes y Piura, así como en las quebradas San Ildefonso y San Carlos, en La Libertad. También mencionó labores de descolmatación en Lurín y otros valles de Áncash, Ica y Arequipa, además de la instalación de una barrera dinámica en Cupiche, Huarochirí, que busca proteger a unas 120,000 familias.

El ministro pidió a la ciudadanía preparar sus viviendas antes de las primeras lluvias, limpiar techos y canaletas, proteger documentos y poner a salvo a sus mascotas. También recomendó no arrojar residuos a ríos y canales, identificar rutas de evacuación y evitar acercarse a corrientes crecidas para tomar fotografías o videos.