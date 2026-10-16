Cuando el entonces presidente Pedro Castillo presentó un pedido de facultades para legislar en materia tributaria, financiera y económica, el Congreso de la República eliminó por lo menos 19 de los 51 puntos que presentó.

De acuerdo con información revisada por Correo, los aspectos eliminados corresponden a una modificación del régimen tributario en el sector minero, un incremento en las tasas del impuesto a la renta, entre otras medidas.

En tanto, la presidenta Keiko Fujimori presentó un pedido para legislar en materia de lucha contra la inseguridad ciudadana, prevención de Fenómeno El Niño (FEN), promoción del empleo, régimen tributario, entre otros aspectos.

En total, la mandataria planteó 66 puntos, pero hasta el momento el predictamen que existe en la Comisión de Constitución del Senado solo recoge 27 de ellos.

Facultades solicitadas por Pedro Castillo y Keiko Fujimori (Infografía: Elaborado con datos proporcionados a Claude)

TRIBUTACIÓN

Pedro Castillo, hoy preso en el penal de Barbadillo por el golpe de Estado, presentó un documento de 72 páginas con 51 puntos para legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica.

Tras un estudio en las comisiones de Constitución y Economía, el texto final llegó al Pleno del Congreso para su debate y votación.

El primer aspecto que se eliminó de la propuesta del Gobierno de Castillo fue el aumento a la recaudación por medio de la ampliación de la base tributaria.

Para ello, planteó modificar las tasas impositivas y la racionalizar los beneficios tributarios.

“Modificar las reglas sobre la deducción de gastos y costos para efectos de la determinación del impuesto a la renta”, se lee en la iniciativa eliminada.

También se eliminó su pedido para modificar las tasas de impuesto a la renta de las rentas de primera y segunda categoría, así como la modificación a las tasas de impuesto a las rentas aplicables a personas naturales y personas jurídicas no domiciliadas en el país por sus rentas de fuente peruana.

En el texto, Castillo intentó incluir, sin éxito, el siguiente aspecto: “Gravar a las personas jurídicas domiciliadas con el impuesto a la renta a los dividendos y regular el tratamiento aplicable a las retenciones que dichos contribuyentes efectúen por las citadas rentas, así como la aplicación de un crédito”.

En la misma línea, trató de modificar el Impuesto a la Renta de los contribuyentes domiciliados en lo relacionado a las rentas de trabajo y rentas de fuente extranjera.

Esto comprendía una tasa más alta.

Otro aspecto muy polémico fue el intento del Gobierno de Castillo por cambiar el régimen fiscal minero.

Y es que intentó crear un impuesto especial a la minería.

Según indicó, esto era para “reflejar de manera más adecuada los beneficios derivados de la actividad minera”.

La Comisión de Constitución tuvo una sesión accidentada ayer por la mañana. (Foto: @americanoticias)

RECAUDACIÓN

Pedro Castillo Terrones buscó crear un régimen simplificado de impuesto a la renta para empresas de menor tamaño para así incentivar la declaración de costos y gastos mediante sus deducciones.

También trató de establecer una recaudación de Impuesto General a las Ventas (IGV) para las operaciones que realicen personas no domiciliadas en el marco de la economía digital; así como incorporar dentro del IGV a las pólizas de seguros de vida.

También trató de incrementar el tope máximo de multas que puede imponer la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) con el objetivo de que la aplicación de sanciones sea suficiente para evitar conductas infractoras de parte de las entidades supervisadas.

El entonces presidente Pedro Castillo pidió facultades en materia tributaria, financiera y económica. (Foto: GEC)

DIFERENCIA

Por otro lado está el caso de la presidenta Keiko Fujimori, quien ha planteado 66 puntos en su propuesta original.

En el caso de la mandataria, se recortó una facultad en lucha contra la inseguridad ciudadana.

Específicamente se eliminó la parte que plantea “establecer el marco legal que declare a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas”.

Cabe precisar que la Cámara de Diputados había eliminado varios puntos sobre ese tema, por ejemplo, que las organizaciones criminales puedan ser calificadas como “grupos hostiles” y que las Fuerzas Armadas apoyen en el cuidado de los exteriores de los centros penitenciarios. Sin embargo, el predictamen que ahora tiene la Comisión de Constitución del Senado sí los incluye.

Además, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados eliminó todas las facultades vinculadas a micro y pequeñas empresas; en materia laboral y promoción del empleo; en materia de simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, calidad regulatoria y transformación digital; así como en materia de desarrollo productivo, innovación agraria y riego, recursos hídricos, infraestructura hidráulica, pesquera acuícola, minería, turismo, hidrocarburos, electricidad, ambiental, recursos naturales e infraestructura productiva industrial.

También fueron eliminados los puntos que presentó en materia tributaria, aduanera, de facilitación del comercio e implemcccccccccentación de acuerdos comerciales; en materia de reforma estructural, organización y modernización del Estado y del servicio civil; así como en materia de vivienda y saneamiento.