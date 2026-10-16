La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Cusco, logró una sentencia condenatoria mediante el mecanismo de terminación anticipada contra Angelino Cchoua, hallado culpable del delito contra los bosques en su modalidad de incendio forestal.

Los hechos ocurrieron el 12 de octubre, en el sector de Quellosesayoc, ubicado en el distrito de Ancahuasi, provincia de Anta, el sentenciado provocó un incendio al realizar la quema no autorizada de maleza en su parcela agrícola sin adoptar ninguna medida de seguridad ni construir cortafuegos, a causa del viento, el fuego se salió de control y se propagó rápidamente, destruyendo siete hectáreas de bosques plantados de eucalipto y pino, así como pastos naturales y hierbas del sector.

Tras la sustentación de los elementos de convicción por parte de la Fiscalía y la aceptación expresa de los hechos por parte del procesado, el 4.º Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco, aprobó el acuerdo de terminación anticipada.

Se dictó una pena de tres años, 10 meses y 20 días suspendida en su ejecución , sujeta a un periodo de prueba por la misma duración. Reglas de conducta: prohibición absoluta de volver a cometer delitos dolosos de similar naturaleza y estricto cumplimiento del plan de reparación ambiental.

Durante la audiencia del 15 de octubre, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente, acordó la propuesta de reparación civil adaptada a la realidad socioeconómica del comunero, el acuerdo contempló la entrega en efectivo de S/ 3 000 soles y el compromiso asumido por el sentenciado de realizar la reforestación integral de las hectáreas afectadas con plantones forestales, el cumplimiento de esta medida será fiscalizado mediante la presentación de un informe de avance a los 18 meses y la entrega final de la zona completamente reforestada al término de los tres años del periodo de prueba.

“El Ministerio Público remarca que las prácticas tradicionales de quema agrícola o roce sin autorización que pongan en peligro la cobertura forestal serán perseguidas penalmente y castigadas con todo el peso de la ley, promoviendo la máxima firmeza judicial y la reparación integral de los daños causados al ecosistema”, citaron.

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