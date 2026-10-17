El estado de salud del papa León XIV no presentaría, por ahora, impedimentos clínicos para su próximo viaje apostólico a Sudamérica.

Stefano Margaritora, cirujano que lo atendió el 13 de octubre, sostuvo que el pontífice podría realizar el recorrido previsto del 6 al 17 de noviembre, que incluye una visita al Perú.

En declaraciones a los medios vaticanos, el especialista explicó que la operación pulmonar fue rutinaria y que el papa requiere alrededor de diez días adicionales para completar su recuperación.

Sobre los desplazamientos previstos, afirmó: “En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”.

Margaritora también relató que atender al líder de la Iglesia católica fue una experiencia significativa en el plano personal, aunque la intervención no representó una complejidad extraordinaria desde el punto de vista médico.