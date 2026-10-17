El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía, invitó ayer a una reunión a los asesores de los congresistas miembros del grupo de trabajo.

El encuentro tenía como “fin recoger opiniones técnicas y aportes de los despachos parlamentarios”. Fuentes de la oposición, sin embargo, señalaron a este diario que no acudirían a la cita.

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La convocatoria a la referida cita, que llegó en horas de la tarde, se suscitó horas después de unas severas declaraciones públicas del parlamentario.

“Todavía no (se puede realizar una sesión de la Comisión de Constitución), porque no hay consenso. ¿Para qué voy a citar a una comisión donde no se va a votar”, sostuvo a RPP. Esto último, en relación al predictamen que reúne 27 materias en facultades legislativas por inseguridad ciudadana y El Niño.

La respuesta de Mesía se produjo tras el comunicado de las bancadas de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno y Obras. Estos grupos parlamentarios destacaron que se mantenían a la “espera de una nueva citación que garantice un debate democrático”.

“Entiendo, están pidiendo una citación, pero yo no voy a citar a la comisión para volver a caer, digamos, en este caos. Yo voy a citar a la comisión en tanto que haya un consenso sobre qué vamos a debatir”, replicó Mesía.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, pidió que la comisión evalúe con celeridad la solicitud. En esa línea, aseveró que las veinte facultades aprobadas inicialmente en la Cámara de Diputados son insuficientes.

“Nosotros hemos ido todas las veces que fuimos requeridos a exponer las facultades, así que esperemos que la Comisión de Constitución del Senado pueda evaluar rápidamente porque ya es mucho tiempo que esperamos”, señaló.