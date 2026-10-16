La falta de una decisión sobre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo mantiene pendiente su evaluación en el Senado. Frente a este escenario, Arturo Alegría, vocero alterno de Fuerza Popular en la Cámara de Diputados, manifestó su expectativa de que los senadores alcancen un acuerdo y permitan que la propuesta continúe su trámite.

Para Alegría, el análisis de la iniciativa requiere considerar los aportes recogidos durante las reuniones con distintos gremios.

En ese contexto, cuestionó que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados no organizara mesas técnicas para revisar el proyecto y señaló que esa labor fue asumida por la comisión correspondiente del Senado.

El parlamentario también sostuvo que hay puntos de la delegación de facultades que pueden perfeccionarse.

La discusión permanece suspendida luego de que el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía, dispusiera el último jueves detener el debate y la votación “hasta nuevo aviso”.