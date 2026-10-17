El Ministerio de la Producción (Produce) descartó autorizar una segunda temporada de pesca de anchoveta en la zona norte-centro del litoral peruano, debido a las condiciones biológicas y oceanográficas desfavorables identificadas por el Instituto del Mar del Perú (Imarpe).

La medida busca proteger la reproducción de la especie y preservar su disponibilidad para las próximas temporadas.

Según Imarpe, la biomasa acústica de anchoveta alcanzó aproximadamente 5,12 millones de toneladas al 7 de octubre de 2026, cifra que representa una caída del 28 % respecto al verano de este año y se sitúa 23 % por debajo del promedio histórico de los periodos de invierno y primavera entre 1996 y 2025.

Además, el 79 % de los ejemplares en número y el 65 % en peso son juveniles.

El organismo también detectó una actividad reproductiva inferior a los patrones históricos y condiciones oceanográficas cálidas que modificaron la distribución del recurso.

Esta decisión se sustenta en la evidencia científica y en nuestra responsabilidad de proteger la anchoveta. La elevada presencia de juveniles y las condiciones actuales del mar exigen actuar con prudencia para preservar la capacidad de renovación del recurso. 📲 Más información: https://t.co/GTD4pdC5u1 — Ministerio de la Producción (@MINPRODUCCION) October 16, 2026

SNI

Tras el anuncio, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) expresó su preocupación por las consecuencias económicas de la suspensión y advirtió que la pesca industrial podría permanecer paralizada por más de un año, hasta la siguiente temporada prevista para 2027.

El gremio alertó que esta situación afectaría a las familias vinculadas a la extracción, el procesamiento y el transporte de productos pesqueros.

Ante este escenario, la SNP hizo un llamado urgente al Gobierno para que evalúe sus propuestas destinadas a preservar el empleo, garantizar la continuidad de la cobertura de salud de los tripulantes, implementar medidas tributarias que otorguen liquidez a las empresas y facilitar financiamiento a los armadores comprendidos en la Ley N.° 26920.

El gremio sostuvo que la variabilidad oceanográfica y los efectos del fenómeno El Niño requieren medidas oportunas para mitigar el impacto sobre el sector afectado.

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