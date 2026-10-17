La comisaría de Surquillo fue cerrada luego de ser declarada inhabitable debido a problemas en su infraestructura. La medida obliga a los ciudadanos a acudir a otras dependencias para realizar denuncias y trámites policiales.

El año pasado, el colapso de un techo en el área de recepción del establecimiento ubicado en el distrito limeño de Surquillo, dejó a tres policías heridos, según informó ATV.

Este sábado 17 de octubre, Correo constató la dependencia policial, donde se halló un aviso colocado en el ingreso, en el que se comunica a los vecinos que debido a las deficiencias estructurales, se dejó de brindar atención en dicho local.

Según el comunicado, las denuncias por delitos, tránsito y familia se reciben en la comisaría de Miraflores, ubicada en la calle General Vidal N.° 230.

En tanto, las solicitudes de constancias, copias certificadas y otros trámites se atienden en la calle Albert Einstein N.° 150, en Surquillo, al costado del grifo Primax de Angamos.

Asimismo, los ciudadanos que requieran apoyo policial pueden comunicarse con la guardia de la comisaría de Surquillo al teléfono 943 908 581. El aviso busca orientar a los vecinos sobre los lugares habilitados para recibir atención mientras el local permanezca cerrado.

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