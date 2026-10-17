El alcalde electo del distrito de Veintiséis de Octubre, Percy Fiestas, denunció ser víctima de amenazas y mensajes extorsivos dirigidos a su entorno familiar. Los presuntos delincuentes se identificaron como integrantes de las bandas criminales “Nueva Generación” o “Gran Franco” y le exigieron entablar un diálogo para pactar el pago de dinero.

Percy Fiestas explicó que los extorsionadores no fijaron una suma específica desde el principio, sino que recurrieron a la intimidación directa difundiendo videos en los que exhiben armas de fuego y lanzan advertencias contra la integridad de sus seres queridos. Estos mensajes fueron enviados al teléfono celular que utiliza su madre, el cual figura registrado a nombre de la autoridad electa, Percy Fiestas Ipanaqué.

“Nos dirigen amenazas y nos piden que dialoguemos para comenzar a realizar un pago a personajes que dicen estar instalados en el norte del país bajo la denominación ‘Gran Franco’. Nos intimidan y nos envían videos en los cuales aparecen armas y lanzan mensajes amenazantes para que les demos una determinada cantidad”, declaró Fiestas.

Ante la gravedad de la situación, el dispositivo móvil y todo el material audiovisual recibido fueron puestos a disposición de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura para el inicio inmediato de las pericias que permitan identificar y capturar a los responsables.

Tras conocer los hechos, la Divincri solicitó a la comisaría de San Martín brindar las garantías correspondientes y disponer patrullajes preventivos en los exteriores de la vivienda de la autoridad electa, ubicada en el sector Micaela Bastidas. Paralelamente, la defensa legal tramita el pedido formal de garantías ante la Subprefectura y la comisaría del sector, mientras Fiestas confirmó que debió contratar seguridad privada para resguardar a su familia.