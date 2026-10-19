El papa León XIV sostuvo este lunes 19 de octubre una conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para abordar la grave situación humanitaria en la ciudad de Oleshki, ubicada en la región de Jersón, al sur del país.

La llamada se produjo tres días después de que el pontífice conversara con el presidente ruso, Vladímir Putin, a quien solicitó una tregua humanitaria para permitir el ingreso de alimentos y suministros médicos, así como la evacuación voluntaria de la población civil.

La Santa Sede confirmó ambos contactos diplomáticos y reiteró su disposición a promover el diálogo entre las partes involucradas en la guerra.

Papa León XIV pide cooperación entre Rusia y Ucrania para ayudar a civiles

Según el comunicado difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, León XIV expresó su preocupación por las condiciones que enfrentan los habitantes de Oleshki, una localidad que permanece bajo control de las fuerzas rusas.

Durante su conversación con Zelenski, el pontífice recordó que ya había planteado al mandatario ruso la necesidad de establecer una tregua humanitaria en esa zona.

El Vaticano señaló que el papa espera que la cooperación entre Rusia y Ucrania permita garantizar el suministro de productos básicos y facilitar la salida de quienes deseen abandonar la ciudad.

La propuesta comprende la entrega de alimentos, asistencia sanitaria y la evacuación voluntaria y segura de civiles, sin que hasta el momento se haya anunciado un acuerdo definitivo entre los gobiernos involucrados.

¿Qué ocurre en Oleshki, la ciudad ucraniana que preocupa al Vaticano?

Oleshki se encuentra en la región de Jersón, en el sur de Ucrania, y permanece bajo ocupación rusa desde 2022. La población enfrenta dificultades para acceder a alimentos, medicamentos y otros servicios esenciales.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, denunció previamente que la localidad atraviesa una crisis humanitaria debido a la escasez de productos básicos y las restricciones que afectan a sus habitantes.

Según las cifras difundidas por el Gobierno ucraniano, alrededor de 1.700 personas, incluidos 47 niños, permanecen en la ciudad. Estas estimaciones corresponden a información de las autoridades ucranianas y no constituyen un censo independiente.

Ante esta situación, Ucrania ha pedido la intervención de organizaciones internacionales para facilitar corredores humanitarios y permitir la evacuación de civiles.

León XIV también habló con Vladimir Putin desde el hospital

El viernes 16 de octubre, mientras permanecía internado en el hospital Gemelli de Roma, León XIV mantuvo una conversación telefónica con Vladimir Putin para solicitar un alto el fuego humanitario.

Durante el intercambio, el papa manifestó su preocupación por las condiciones de vida en Oleshki e insistió en la necesidad de permitir el acceso de asistencia médica y alimentaria.

Tras la comunicación, el Kremlin informó que Putin deseó una pronta recuperación al pontífice. Asimismo, el Gobierno ruso responsabilizó a las autoridades de Kiev por la situación humanitaria de la ciudad, una acusación que corresponde a la posición oficial rusa.

De acuerdo con Reuters, Moscú manifestó disposición a colaborar con la organización de suministros, aunque no confirmó la aceptación de la tregua humanitaria solicitada por el Vaticano.

Papa León XIV retoma actividades tras operación por tumor pulmonar

La actividad diplomática del pontífice se desarrolla pocos días después de que fuera intervenido quirúrgicamente en el hospital Gemelli de Roma.

León XIV, de 71 años, fue operado el 13 de octubre para extirpar un tumor maligno del pulmón derecho. Según la información médica difundida, la lesión correspondía a un adenocarcinoma pulmonar.

El papa recibió el alta hospitalaria el sábado 17 de octubre, después de mostrar una evolución favorable en los controles posteriores a la cirugía.

Durante su recuperación mantuvo actividades de comunicación y trabajo, incluidas las conversaciones con los presidentes de Rusia y Ucrania. Está previsto que retome progresivamente sus audiencias públicas.

Vaticano reafirma compromiso con el diálogo y la paz

La Oficina de Prensa de la Santa Sede señaló que el papa reiteró su compromiso con la promoción del diálogo y la paz durante la comunicación con Zelenski.

El contacto con ambos presidentes forma parte de las gestiones diplomáticas del pontífice para atender la emergencia humanitaria que enfrentan los habitantes de Oleshki.

Pese a estas conversaciones, no se ha confirmado un acuerdo de alto el fuego entre Moscú y Kiev para la zona. La propuesta continúa centrada en garantizar asistencia humanitaria y condiciones seguras para la evacuación de civiles.