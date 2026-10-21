Ante las lluvias intensas, inundaciones y huaicos que podrían registrarse durante el fenómeno El Niño 2026-2027, el Ministerio de Salud (Minsa) recomendó a las familias peruanas preparar una mochila de emergencia con suministros básicos que permitan afrontar las primeras horas de una situación de riesgo.

Durante una demostración difundida por Canal N, especialistas del sector Salud explicaron que, además de los artículos utilizados habitualmente ante un sismo, es importante incorporar implementos de protección contra las lluvias, como botas, ponchos impermeables y paraguas. También destacaron la necesidad de contar con agua, alimentos no perecibles, linternas y dinero en efectivo.

¿Qué debe contener la mochila de emergencia ante El Niño?

La mochila debe reunir artículos de primera necesidad que puedan utilizarse durante una evacuación o una interrupción temporal de los servicios básicos.

Entre los implementos recomendados por el Minsa figuran los siguientes:

Agua potable en envases cerrados Alimentos no perecibles y comida enlatada Botiquín de primeros auxilios y medicamentos personales Linterna con pilas de repuesto Radio portátil a pilas Ponchos impermeables, botas y protección contra la lluvia Dinero en efectivo y monedas Artículos de higiene personal Copias protegidas de documentos importantes Silbato, abrigo y cargador portátil

Los especialistas señalaron que las linternas y radios que funcionan con pilas son especialmente útiles durante apagones, cuando también podrían interrumpirse las comunicaciones por internet.

El dinero en efectivo permite realizar pagos si los comercios no pueden procesar tarjetas o billeteras digitales por falta de electricidad o conectividad.

¿Para cuántas personas alcanza una mochila de emergencia?

De acuerdo con las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), una mochila de emergencia está diseñada para cubrir las necesidades básicas de dos personas durante las primeras 24 horas posteriores a un desastre.

Por ello, una familia de cuatro integrantes podría necesitar dos mochilas, aunque las cantidades deben adaptarse a las necesidades individuales.

El Indeci también recomienda considerar artículos específicos para bebés, adultos mayores, gestantes, personas con discapacidad y quienes necesitan medicamentos de uso continuo.

¿Cuál es la diferencia entre la mochila de emergencia y la caja de reserva?

El Minsa recordó la importancia de contar con ambos elementos como parte de la preparación familiar.

La mochila está destinada a acompañar a las personas durante una evacuación, mientras que la caja de reserva contiene suministros complementarios que pueden utilizarse en los días siguientes.

Elemento Uso recomendado Mochila de emergencia Primeras 24 horas; debe estar lista para evacuar Caja de reserva Del segundo al cuarto día; se mantiene en un lugar protegido Contenido Agua, alimentos, higiene, ropa y otros artículos esenciales según cada familia

El Indeci denomina a ambos elementos el Combo de la Supervivencia y recomienda colocarlos en lugares seguros y accesibles.

Minsa advierte sobre golpes de calor durante El Niño

Los especialistas también alertaron sobre los riesgos asociados al incremento de las temperaturas, que puede ocasionar agotamiento por calor y, en casos graves, golpes de calor.

Entre las señales que requieren atención se encuentran el dolor de cabeza, las náuseas, los mareos, la debilidad y la respiración acelerada. La confusión, la pérdida del conocimiento o las convulsiones son signos de mayor gravedad que pueden indicar un golpe de calor.

Según las recomendaciones oficiales del Minsa, una persona con sospecha de golpe de calor debe recibir atención médica inmediata, pues se trata de una emergencia potencialmente mortal.

¿Qué hacer si una persona presenta un golpe de calor?

El Minsa recomienda trasladar a la persona a un lugar fresco, sombreado y ventilado, siempre que pueda hacerse de forma segura.

Mientras llega la asistencia médica, se debe iniciar el enfriamiento del cuerpo mediante agua fresca, paños húmedos o compresas frías. También pueden colocarse elementos fríos en el cuello, las axilas y la ingle.

Si la persona está inconsciente o presenta alteración de conciencia, no se le debe dar agua ni otros líquidos por la boca. Es fundamental solicitar atención médica de inmediato.

¿Cómo realizar reanimación cardiopulmonar ante una emergencia?

Durante la demostración, los especialistas también explicaron las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), que pueden ser necesarias cuando una persona pierde el conocimiento y deja de respirar normalmente.

El primer paso es comprobar que el lugar sea seguro. Después, se debe verificar si la persona responde y si respira normalmente, sin prolongar la evaluación más de diez segundos.

Si no responde y no respira normalmente, se debe llamar al 106, solicitar un desfibrilador externo automático (DEA), cuando esté disponible, e iniciar las maniobras de RCP.

En adultos, la Asociación Americana del Corazón recomienda realizar compresiones en el centro del pecho, a un ritmo de entre 100 y 120 por minuto, permitiendo que el tórax regrese a su posición después de cada compresión.

La RCP debe continuar hasta que la persona recupere signos de vida, llegue personal capacitado para asumir la atención o resulte imposible continuar de forma segura. En casos de ahogamiento, las ventilaciones de rescate son especialmente importantes cuando el auxiliador está capacitado.

Preparación familiar ante lluvias, huaicos e inundaciones

Las recomendaciones del Minsa forman parte de las medidas de prevención frente a las posibles consecuencias de El Niño Costero, especialmente en regiones expuestas a precipitaciones intensas, inundaciones y activación de quebradas.

Además de contar con una mochila y una caja de reserva, las familias deben identificar rutas de evacuación, establecer puntos de encuentro y conocer los números de emergencia.

La preparación anticipada puede facilitar una evacuación segura y permitir que los integrantes del hogar dispongan de suministros mientras se restablecen los servicios o llega la ayuda.