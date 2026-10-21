Las lluvias asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027 podrían complicar los viajes por las carreteras del Perú debido a la presencia de pistas mojadas, menor visibilidad, huaicos y posibles deslizamientos. Ante este escenario, especialistas recomiendan revisar los vehículos, verificar las condiciones de las rutas y adoptar medidas adicionales de seguridad antes de iniciar cualquier desplazamiento.

El riesgo se suma a las cifras de siniestralidad vial del país. Según información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP) el 26 de julio de 2026, los accidentes de tránsito habían ocasionado 1.881 fallecidos a nivel nacional, de los cuales 309 perdieron la vida en carreteras. El general Humberto Alvarado, entonces director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, señaló al exceso de velocidad como uno de los principales factores de riesgo.

El Niño 2027 aumenta los riesgos para conductores en carreteras

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene el estado de alerta por El Niño Costero y advierte sobre posibles precipitaciones superiores a los valores habituales durante la temporada de lluvias 2026-2027.

En su comunicado oficial del 16 de octubre, el organismo reiteró la necesidad de adoptar medidas de prevención y utilizar los pronósticos meteorológicos para anticipar posibles emergencias.

Las carreteras del norte y centro del Perú podrían verse afectadas por acumulaciones de agua, activación de quebradas, caída de rocas y restricciones del tránsito, dependiendo de la intensidad de las precipitaciones y las condiciones de cada vía.

Cinco precauciones antes de viajar en carretera durante las lluvias

Marko Perochena, director adjunto de Automóviles de Mapfre Perú, señaló que conducir durante un escenario climático adverso exige mayor planificación que un viaje habitual.

“Manejar en carretera durante un escenario climático complejo requiere una preparación distinta a la de un viaje en condiciones normales”, explicó el especialista, quien también recomendó comprobar la vigencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y revisar las coberturas del seguro vehicular.

1. Revisar llantas, frenos y limpiaparabrisas

Antes de salir, es importante comprobar la presión y el estado de los neumáticos, especialmente el desgaste de la banda de rodamiento, que permite evacuar el agua y mantener la adherencia sobre superficies mojadas.

También se debe verificar el funcionamiento de los frenos y comprobar que los limpiaparabrisas retiren adecuadamente el agua del parabrisas.

Un vehículo con neumáticos desgastados o fallas en el sistema de frenado puede presentar mayores dificultades para detenerse sobre una pista resbaladiza.

2. Consultar el estado de las carreteras antes de partir

Los conductores deben revisar si la ruta presenta restricciones, derrumbes, huaicos o interrupciones antes de iniciar el viaje.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) cuenta con un mapa interactivo que permite consultar alertas sobre la red vial nacional, incluidos tramos con tránsito restringido o interrumpido.

3. Reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad

La lluvia disminuye la adherencia de los neumáticos y puede incrementar la distancia necesaria para detener el vehículo.

Por ello, Perochena recomienda reducir la velocidad y mantener una separación mayor respecto de otros vehículos, especialmente cuando la pista se encuentra mojada o hay poca visibilidad.

La distancia de frenado no necesariamente se duplica en todos los casos, pues depende de factores como el estado del pavimento, la velocidad, los neumáticos y los frenos. Lo recomendable es ajustar la conducción a las condiciones reales de la vía.

4. Llevar un kit de emergencia y combustible suficiente

Ante la posibilidad de quedar detenido por un bloqueo de carretera o una emergencia meteorológica, es recomendable contar con una linterna, agua potable, abrigo, botiquín, cargador portátil y dispositivos de señalización.

El especialista también aconseja mantener suficiente combustible durante el recorrido, idealmente con al menos medio tanque, para afrontar demoras o cambios de ruta.

Estos elementos pueden resultar útiles cuando un deslizamiento o huaico impide continuar el viaje y los servicios de asistencia se encuentran alejados.

5. Verificar el SOAT y las coberturas del seguro vehicular

Antes de viajar, los conductores deben comprobar que el SOAT esté vigente, pues es obligatorio para circular en el Perú y proporciona cobertura a las personas afectadas por accidentes de tránsito, conforme a sus condiciones legales.

También es recomendable revisar si el seguro vehicular contratado incluye protección por daños asociados a inundaciones, huaicos, deslizamientos y otros eventos naturales.

Perochena señaló que determinadas pólizas de Mapfre Perú contemplan servicios de asistencia en carretera y grúa. Sin embargo, las coberturas, exclusiones y condiciones dependen del contrato de cada asegurado.

¿Qué hacer si ocurre un accidente durante una lluvia intensa?

El representante de Mapfre recomendó priorizar la integridad de los ocupantes y evitar exponerse a nuevos riesgos en la carretera.

Si ocurre un siniestro, corresponde evaluar si es seguro permanecer dentro del vehículo o trasladarse a un lugar protegido, particularmente cuando existe riesgo de huaicos, inundaciones o caída de rocas.

Luego se debe alertar a los servicios de emergencia, señalizar la zona cuando sea seguro hacerlo y comunicarse con la aseguradora si corresponde.

También es útil registrar los daños mediante fotografías o videos, siempre que esta acción no exponga a las personas al tránsito ni a otros peligros.

Prevención ante El Niño: ¿qué deben tener en cuenta los viajeros?

El Niño Costero puede favorecer lluvias intensas en determinadas regiones, pero no significa que todas las carreteras resultarán afectadas ni que las precipitaciones serán constantes.

Por ello, la planificación debe considerar los avisos meteorológicos del Senamhi, las alertas de transitabilidad de Sutran y las recomendaciones de las autoridades locales.

La revisión mecánica, la conducción prudente y la decisión de no ingresar a una zona inundada son medidas que ayudan a disminuir los riesgos. Si las condiciones son peligrosas, lo más seguro es postergar el viaje.