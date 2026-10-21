Tres personas fueron detenidas durante un operativo contra la minería ilegal desarrollado en el distrito de Orcotuna, provincia de Huancayo. Los intervenidos serían presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Destructores de la Margen Derecha”.

La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP) de Junín, quienes realizaron acciones de control para combatir las actividades extractivas que se desarrollarían al margen de la ley.

Durante el operativo, los agentes incautaron una excavadora sobre orugas, un cargador frontal y un volquete, además de dos zarandas metálicas y aproximadamente 100 metros cúbicos de material no metálico.

Según la información policial, los bienes y materiales intervenidos alcanzan una valorización aproximada de S/ 1 934 000, constituyendo una importante incautación en el marco de las acciones contra la presunta minería ilegal en la zona.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las diligencias correspondientes para determinar su presunta participación en las actividades investigadas y establecer las responsabilidades penales que correspondan.