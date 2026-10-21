Arequipa ocupa el segundo lugar a nivel nacional en casos de sarampión, después de Puno (53.0 %). De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud (Minsa), la región arequipeña registra 547 casos confirmados, que representan el 19.7 % de los contagios registrados en el país.

Según la Dirección Regional de Salud (Geresa), a través de la Dirección de Epidemiología, casi el 50 % de los afectados son niños menores de 11 años, lo que pone en evidencia la urgente necesidad de fortalecer la protección en los hogares y centros educativos.

Al respecto, la directora de Epidemiología, Luz Santillana Cuentas, explicó que el comportamiento del brote ha cambiado, pues entre mayo y junio los concentraban en adultos jóvenes de 18 y 26 años, cuya movilidad por trabajo, comercio y estudios facilitó la circulación del virus entre provincias y regiones.

Además, la funcionaria advirtió que el sarampión no es una simple enfermedad eruptiva, ya que puede causar complicaciones graves, como neumonía, encefalitis y, en los casos más severos, la muerte. Asimismo, es una de las enfermedades más contagiosas del mundo, dado que una sola persona infectada puede transmitir el virus hasta a 18 personas no vacunadas.

ALERTA EPIDEMIOLÓGICA

Frente a ello, el Minsa emitió la Alerta Epidemiológica AE-CDC n.º 009-2026 ante la transmisión comunitaria de sarampión en el país, la cual obliga a los establecimientos públicos y privados a intensificar la vacunación y la vigilancia epidemiológica mediante acciones diferenciadas en cada distrito.

Advierte que en estas jurisdicciones se dispuso un barrido de vacunación masivo que incluye la aplicación de una dosis adicional para los grupos más afectados, la “dosis cero” en lactantes de 6 a 11 meses y la vacunación extendida hasta los 29 años.

RECOMENDACIONES

Las autoridades recomiendan estar atentos a síntomas como fiebre, tos, secreción nasal, ojos enrojecidos y erupciones o manchas rojas en la piel. Ante la sospecha, se debe evitar ir a colegios, centros de trabajo, reuniones y lugares concurridos, y comunicarse con el establecimiento de salud para recibir indicaciones y la toma de muestras.

Así también, la entidad precisó que el aislamiento oportuno, la detección temprana y la vacunación son medidas esenciales.