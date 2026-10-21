Los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli Ruiz, y de Defensa llegaron a Piura para evaluar los daños ocasionados por la lluvia registrada el 20 de octubre, que inundó varias calles y viviendas de la urbanización Ignacio Merino.

Ambos funcionarios recorrieron las zonas afectadas y coordinaron acciones ante el riesgo de nuevas precipitaciones. Los aniegos, provocados por una lluvia de moderada intensidad, volvieron a evidenciar las deficiencias del sistema de drenaje y generaron malestar entre los vecinos.

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EXTENSO. De otro lado, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que, debido a las condiciones del océano Pacífico y al calentamiento de la región Niño 1+2, zona adyacente a la costa peruana, el fenómeno El Niño Costero se extendería hasta el 2027.

La especialista del Senamhi, Noelia Goicochea, precisó que según las proyecciones del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), El Niño Costero de magnitud extraordinaria se mantiene vigente. Ante las anomalías de temperatura superficial del mar, que son particularmente elevadas, existe una alta probabilidad de que este evento climático persista hasta el 2027.

Según el monitoreo de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) correspondiente al 20 de octubre de 2026, la estación en Talara y Paita registró al 19 de octubre una TSM de 26.3 °C y 26.1 °C respectivamente. Además, presentan anomalías puntuales de Talara (+8.2 °C) y Paita (+8.7 °C), alcanzando nuevamente valores significativamente superiores a lo normal.