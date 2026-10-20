Dos bombas de transvase de 12 pulgadas vienen siendo utilizadas por el Ejército del Perú para evacuar el agua acumulada en las urbanizaciones Ignacio Merino y Chilcal, en Piura.

La intervención busca retirar el agua de las zonas afectadas por las precipitaciones y reducir las anegaciones.

El personal militar trasladó una de las máquinas a cada urbanización para bombear el agua empozada hacia los drenes que conducen al río Piura. Las labores están a cargo del sector Defensa y se realizan como respuesta a las inundaciones registradas en ambos sectores durante el periodo de intensas lluvias asociado al fenómeno El Niño.

El general de División EP Carlos Rabanal, comandante del Comando Operacional del Norte, explicó que los equipos se emplean como apoyo a los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARES), con el propósito de facilitar el retiro del agua acumulada en las calles.

La operación es posible gracias a la capacitación que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento brindó al personal militar para utilizar estos equipos.