La presidenta de la República, Keiko Fujimori, recibió este martes 20 de octubre al mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, en Palacio de Gobierno, en Lima, con motivo del Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional Perú-Ecuador. La cita reúne a ministros y altos funcionarios de ambos países para abordar asuntos de seguridad, integración fronteriza, comercio y cooperación bilateral.

Durante la ceremonia de bienvenida, el jefe de Estado ecuatoriano recibió los honores protocolares, saludó a la bandera peruana y pasó revista al Regimiento de Caballería “Mariscal Domingo Nieto”, encargado de la escolta presidencial. El acto incluyó la interpretación de la Marcha de Banderas.

Fujimori y Noboa abordan seguridad y desarrollo fronterizo

Tras el recibimiento oficial, ambos mandatarios tienen previsto sostener una reunión para evaluar las prioridades de la agenda compartida. Paralelamente, los ministros de los dos gobiernos participan en encuentros sectoriales orientados a fortalecer los mecanismos de cooperación.

Entre los principales asuntos figuran la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico, la minería ilegal, el comercio, las inversiones, la conectividad y el desarrollo de las poblaciones fronterizas.

Según la agenda difundida desde Ecuador, el encuentro ministerial contempla cinco ejes: seguridad y defensa; ambiente, energía y desarrollo sostenible; comercio, inversiones y turismo; integración fronteriza y conectividad; y cooperación social y cultural.

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Ministros de Perú y Ecuador participan en reuniones bilaterales

La delegación peruana está encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, y el canciller Carlos Espá y Garcés-Alvear.

También participan los ministros Rafael Belaunde, de Defensa; Rogers Valencia, de Comercio Exterior y Turismo; Elmer Cuba, de Economía y Finanzas; Juan Requejo, de la Producción; y César Astudillo, del Interior.

La representación peruana incluye a José Antonio Chang, de Educación; Mauricio Arriolas, de Vivienda, Construcción y Saneamiento; José Tangherlini, de Transportes y Comunicaciones; Vladimiro Huaroc, del Ambiente; Marco Vinelli, de Desarrollo Agrario y Riego; y Guillermo Shinno, de Energía y Minas.

Por Ecuador, la comitiva está integrada por el secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Neira, y el canciller Roberto Kury.

Asimismo, participan los ministros Gian Loffredo, de Defensa Nacional; Bernardo Cordovez, de Desarrollo Económico y Productivo; John Reimberg, del Interior; y Gilda Alcívar, de Educación, Deporte y Cultura, además de viceministros de Vivienda y Ambiente.

Perú asumirá presidencia de la Comunidad Andina

Uno de los actos previstos en Palacio de Gobierno es el traspaso de la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina (CAN) de Ecuador a Perú.

La Comunidad Andina es el organismo de integración regional conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que promueve la cooperación económica, comercial y social entre sus países miembros.

Después de esta ceremonia se desarrollará la sesión plenaria del XVII Gabinete Binacional, en la que se presentarán los resultados de la XVIII Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana, realizada el lunes 19 de octubre.

Perú y Ecuador preparan Declaración de Lima 2026

La Comisión de Vecindad permitió revisar los avances del Plan de Acción de Quito 2025 y preparar nuevos compromisos de cooperación para el presente año.

En la reunión participaron representantes de ambos gobiernos, autoridades de zonas fronterizas y delegados del sector privado. Entre los asuntos prioritarios estuvieron la minería ilegal, la protección de recursos hídricos compartidos, la integración territorial y la interconexión eléctrica.

El encuentro presidencial culminará, según el programa oficial, con la suscripción de la Declaración Presidencial de Lima 2026 y la adopción del Plan de Acción de Lima 2026. Ambos documentos establecerán los compromisos de cooperación acordados por las delegaciones.

Gabinete Binacional busca fortalecer cooperación entre ambos países

El mecanismo de Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional Perú-Ecuador se desarrolla desde 2007 y constituye uno de los principales espacios de coordinación política entre las dos naciones.

La reunión de Lima corresponde a su decimoséptima edición y da continuidad a los compromisos de integración establecidos tras los acuerdos de paz de 1998.

Su importancia radica en la posibilidad de coordinar acciones conjuntas frente a problemas compartidos, especialmente en las zonas de frontera, donde la seguridad, el transporte, el comercio y el acceso a servicios públicos requieren cooperación de ambos Estados.

El alcance definitivo de los nuevos compromisos será conocido tras la firma y publicación de los documentos oficiales del encuentro.