El expresidente Martín Vizcarra presentó nuevamente problemas de salud, por lo que fue llevado de urgencia este martes 20 de octubre desde el penal de Barbadillo hasta un hospital ubicado en Ate.

El INPE precisó que el traslado del exmandatario se realizó conforme a los “procedimientos establecidos”. Asimismo, informó que el estado de salud de quien también fue gobernador regional de Moquegua es estable y que permanece bajo observación médica.

Horas antes, Alejandro Salas, abogado de Martín Vizcarra, informó a través de sus redes sociales que el exmandatario presentó un cuadro de cólico renal.

Debido a esta situación, el exmandatario fue trasladado de urgencia al hospital de Ate, donde ingresó al área de Trauma Shock. Sin embargo, según indicó su abogado, durante la atención médica, Vizcarra Cornejo “habría presentado una complicación cardíaca”, lo que motivó su traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El exmandatario ya ha requerido atención médica de emergencia en otras ocasiones debido a sus problemas de salud. Según se informó, Vizcarra presenta un cuadro severo de litiasis renal, una afección relacionada con la formación de cálculos renales, además de estenosis ureteral e hidronefrosis.

En enero de 2026, Vizcarra fue sometido a una cirugía de emergencia en la que, según reportes previos, se confirmó la pérdida de su riñón izquierdo. Además, su riñón derecho presenta una capacidad funcional reducida, situación que ha motivado su traslado desde el penal de Barbadillo a centros de salud para recibir atención médica.

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