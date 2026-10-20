La abogada María del Carmen Barragán Coloma, hermana del senador Daniel Barragán del Partido Cívico Obras, fue nombrada asesora de la presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (Essalud), Elizabeth Zulema Tomás Gonzales.

María del Carmen Barragán Coloma asume en el cargo de confianza de asesor III, nivel Ejecutivo 3, en la Presidencia Ejecutiva de Essalud.

El nombramiento que se dio el sábado 17 de octubre de 2026 llama la atención porque ocurrió en medio del debate del pedido de facultades que solicitó el Poder Ejecutivo al Congreso.

Precisamente, el lunes 19 sesionó la Comisión de Constitución del Senado para votar el predictamen.

Las bancadas de Ahora Nación, Juntos por el Perú y el Buen Gobierno no asistieron. Sin embargo, el representante de la bancada Obras sí acudió.

Incluso, estuvo presente el senador Daniel Barragán, quien es suplente en el mencionado grupo de trabajo.

Con la presencia de Obras hubo quórum necesario para sesionar, pero también dieron su voto a favor del texto que añadió siete puntos a los 20 ya aprobados en la Cámara de Diputados.

Este es el segundo cuestionamiento que acumula Zulema Tomás en su gestión. Composición: Diario Correo.

EXPERIENCIA

Cabe precisar que Barragán Coloma es abogada por la Universidad Nacional Federico Villarreal, además, obtuvo el grado de magíster en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Privada San Juan Bautista.

Barragán tiene muchos años de experiencia en la gestión pública.

Incluso, en el pasado fue nombrada como directora ejecutiva del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif). Sin embargo, en los últimos años se enfocó en aparecer como abogada en programas de espectáculo para analizar casos vinculados a personajes de ese sector.

Correo buscó los descargos de Essalud sobre la polémica designación, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.