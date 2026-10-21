Un fatal accidente de tránsito se registró la mañana del miércoles 21 de octubre en el sector de Carpapata, en la carretera que conecta Tarma con La Merced, región Junín. Un automóvil chocó contra un bus interprovincial y terminó cayendo a un abismo de aproximadamente 100 metros de profundidad.

La víctima fue identificada como Felipe Aulla Huaita, quien conducía el automóvil de placa AMB-516, de color plomo metálico. Según los primeros reportes, el conductor falleció en el lugar debido a la gravedad del accidente.

De acuerdo con información preliminar, el vehículo menor colisionó contra una unidad de la empresa Móvil Bus y, tras el impacto, se precipitó por la pendiente, dando varias vueltas de campana hasta quedar completamente destrozado. La violencia de la caída dejó al automóvil convertido en fierros retorcidos, mientras que el conductor quedó atrapado entre los restos de la unidad.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía de Carreteras y miembros de la Compañía de Bomberos de Tarma, quienes realizaron las labores de atención de la emergencia y recuperación del cuerpo.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias que provocaron la colisión entre ambos vehículos y establecer las responsabilidades correspondientes.