Lima recibirá a reconocidos chefs internacionales y periodistas especializados en gastronomía con motivo de The 50 Best Restaurants 2026, cuya ceremonia de premiación se realizará el próximo 4 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima. La programación incluirá encuentros culinarios entre cocineros extranjeros y peruanos, además de recorridos destinados a mostrar la diversidad gastronómica y cultural del país.

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), prepara un viaje para más de diez periodistas de ocho países. La iniciativa forma parte de las actividades vinculadas al evento internacional, que reunirá aproximadamente a 1.200 representantes de la industria gastronómica entre el 2 y el 4 de noviembre, según las estimaciones oficiales.

Hermanos Torres cocinarán junto a James Berckemeyer

Los chefs españoles Sergio Torres y Javier Torres, del restaurante Cocina Hermanos Torres, participarán en las experiencias 50 Best Signature Sessions junto a James Berckemeyer, del restaurante limeño Cosme.

Cocina Hermanos Torres cuenta con tres estrellas Michelin y una Estrella Verde Michelin, reconocimientos asociados a su propuesta culinaria y sus prácticas de sostenibilidad.

El restaurante de los hermanos Torres ha recibido a personalidades como Lionel Messi, Gerard Piqué y Pep Guardiola, mientras que sus creaciones también han llegado a la mesa de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, según la información proporcionada por Promperú.

El encuentro con Berckemeyer permitirá reunir técnicas y propuestas de la cocina española contemporánea con ingredientes y preparaciones desarrolladas en el Perú.

Josh Niland, Santiago Lastra y Prateek Sadhu participarán en Lima

Josh Niland — Australia

El cocinero australiano, conocido por su propuesta de aprovechamiento integral del pescado, compartirá una experiencia gastronómica con Rafael Osterling. Niland ha desarrollado anteriormente colaboraciones con Virgilio Martínez, de Central.

Santiago Lastra — México

El fundador de KOL, en Londres, participará en una propuesta vinculada a la cocina a leña de Sapiens, junto al chef peruano Jaime Pesaque. Su restaurante ha recibido a figuras del cine como Tom Cruise y Salma Hayek, de acuerdo con Promperú.

Prateek Sadhu — India

El fundador del restaurante NAAR, situado en la región del Himalaya, cocinará junto a Juan Luis Martínez, del restaurante Clon. La colaboración reunirá ingredientes y técnicas de montaña con la cocina peruana contemporánea de influencia venezolana.

Chefs de Ecuador compartirán su propuesta con Shizen

Los ecuatorianos Alejandro Chamorro y Pía Salazar, responsables del restaurante Nuema, también formarán parte de los encuentros gastronómicos organizados alrededor de The 50 Best Restaurants 2026.

Su propuesta destaca por la exploración de ingredientes vinculados a la biodiversidad ecuatoriana. Chamorro, además, tiene una relación profesional con la cocina peruana por su experiencia anterior en Astrid y Gastón.

Ambos compartirán una experiencia con Mayra Flores, Renato Kanashiro y Coco Tomita, del restaurante Shizen, cuya propuesta incorpora técnicas de la cocina nikkei.

La programación incluirá también una colaboración entre Rocco Trattoria y Locale Firenze. Los chefs Rodrigo Alzamora y Aníbal Vidarte estarán a cargo de la cena, mientras que los especialistas italianos en coctelería Alessandro Mengoni y Fabio Fanni participarán en representación de Locale Firenze.

Periodistas de ocho países conocerán la gastronomía peruana

Además de los encuentros entre chefs, Promperú prepara un viaje de prensa con más de diez periodistas extranjeros procedentes de Australia, Canadá, Francia, Italia, Japón, España, Reino Unido y Estados Unidos.

Entre los medios y publicaciones vinculados a los profesionales invitados figuran Guardian Australia, Foodism, Society, The Good Life, Il Giornale d’Italia, Dissapore, GastroActitud y Fine Dining Lovers.

La agenda contempla visitas a restaurantes de Lima, mercados, museos y espacios del Centro Histórico para mostrar la relación entre gastronomía, productos locales, historia y turismo.

Perú Mucho Gusto mostrará las cocinas regionales del país

Como parte del recorrido, los periodistas visitarán Perú Mucho Gusto Lima 2026, feria organizada por Promperú que se desarrollará del 30 de octubre al 1 de noviembre en la explanada de la Costa Verde de Magdalena del Mar.

El encuentro ofrecerá preparaciones y productos de las 25 regiones del país, con ingreso gratuito para el público. Será una oportunidad para que los invitados internacionales conozcan cocinas regionales más allá de la oferta de restaurantes de la capital.

Con estas actividades, Promperú busca generar contenidos internacionales que amplíen la visibilidad turística del Perú y relacionen su gastronomía con experiencias de viaje por distintas regiones.

The 50 Best Restaurants 2026 se premiará el 4 de noviembre

La programación oficial del encuentro internacional se desarrollará en Lima del 2 al 4 de noviembre.

El primer día se realizará un almuerzo de bienvenida para los invitados. El 3 de noviembre tendrá lugar 50 Best Talks, dedicado al intercambio de experiencias y tendencias de la gastronomía.

La ceremonia central se efectuará el miércoles 4 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima, donde se revelará la clasificación de los 50 restaurantes reconocidos en la edición 2026. Esta será la primera vez que la ceremonia global se celebre en el Perú.

Promperú estima que el evento podría generar un movimiento económico de aproximadamente dos millones de dólares en actividades relacionadas con alojamiento, restaurantes, transporte, producción y entretenimiento. Se trata de una proyección y no de ingresos ya registrados.