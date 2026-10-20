Kyoto Restaurante Nikkei celebrará su tercer aniversario este viernes 23 de octubre con una propuesta que combina gastronomía peruano-japonesa, coctelería de autor y entretenimiento tradicional japonés. El encuentro se realizará en su local del Centro Comercial El Polo, ubicado en el distrito de Santiago de Surco, en Lima.

Como parte de la celebración, el restaurante incorporará nuevas preparaciones a su oferta gastronómica y presentará un espectáculo inspirado en las tradiciones de Japón. La actividad estará dirigida a los comensales que visiten el establecimiento durante la jornada de aniversario.

Nuevos platos nikkei y coctelería de autor

Una de las novedades gastronómicas será el Buta Cheeseyaki, una preparación elaborada con finos cortes de panceta de cerdo salteados con cebolla blanca y salsa dulce parrillera al estilo japonés.

El plato se completa con tres tipos de queso, en una combinación que integra sabores intensos y notas dulces propias de la propuesta del restaurante.

La celebración también incluirá una nueva alternativa de coctelería denominada Kintsugi, preparada con pisco quebranta, licor de cacao, cordial de panela y cítricos de mandarina y limón.

Esta bebida combina ingredientes peruanos con una propuesta de coctelería de autor, en la que destacan las notas del cacao y la frescura de los cítricos.

Espectáculo tradicional japonés por el aniversario

Además de la oferta gastronómica, Kyoto presentará el Shishimai, una danza tradicional japonesa del león que está asociada culturalmente con la protección y la buena fortuna.

Este espectáculo será uno de los principales atractivos de la celebración y permitirá a los asistentes conocer una expresión artística vinculada con las tradiciones de Japón.

La jornada también contará con la participación de un caricaturista para los visitantes, como parte de una actividad organizada con el apoyo de Aperol.

Kyoto apuesta por la fusión gastronómica peruano-japonesa

Durante sus tres años de funcionamiento, Kyoto Restaurante Nikkei ha desarrollado una propuesta gastronómica que reúne elementos de las cocinas peruana y japonesa.

Su carta incluye diferentes variedades de makis, ramen, platos de fondo y coctelería, con una oferta que busca integrar ingredientes, técnicas y presentaciones de ambas tradiciones culinarias.

La celebración del aniversario continuará esta propuesta mediante nuevas preparaciones y actividades que vinculan la gastronomía con expresiones culturales japonesas.

¿Dónde queda Kyoto Restaurante Nikkei y cómo reservar?

La celebración por el tercer aniversario se realizará el viernes 23 de octubre de 2026 en el local de Kyoto Restaurante Nikkei, ubicado en el Centro Comercial El Polo, en Santiago de Surco.

Para consultas y reservas, los interesados pueden comunicarse directamente con el establecimiento al 920 226 678.