El Día del Anticucho se celebra este domingo 18 de octubre de 2026 y, con motivo de esta fecha, la gastronomía peruana incorpora nuevas propuestas que combinan la receta tradicional con ingredientes inspirados en la costa, sierra y selva del país.

Aunque los anticuchos son reconocidos por su preparación a base de corazón de res aderezado y cocinado a la parrilla, algunos establecimientos buscan explorar otros sabores sin dejar de lado su esencia.

Este es el caso de Marabunta, Anticuchos y Pollos, restaurante que ha preparado tres variedades regionales con ingredientes como hierbas andinas, cocona y ají charapita. Las creaciones están a cargo del chef Nemías Pomachagua, especialista en preparaciones a las brasas.

Día del Anticucho: tres versiones inspiradas en las regiones del Perú

Para la celebración de octubre, el restaurante presenta una propuesta denominada Anticuchos Regionales, que incorpora ingredientes y salsas diferentes a las de la preparación tradicional.

La iniciativa busca destacar la diversidad de sabores del país mediante tres alternativas.

Anticucho de la costa: una versión con salsa BBQ

La primera propuesta está inspirada en la costa peruana y combina el anticucho tradicional con toques de salsa BBQ.

Este ingrediente introduce un perfil de sabor distinto al aderezo clásico, manteniendo como base la preparación a la parrilla.

La propuesta forma parte de la carta especial presentada por el establecimiento para el Día del Anticucho.

Anticucho de la sierra: chimichurri y hierbas andinas

La segunda variedad incorpora chimichurri y hierbas andinas, ingredientes elegidos para representar los sabores de la sierra.

Esta combinación busca complementar el sabor del anticucho y ofrecer una alternativa para quienes desean probar una preparación diferente.

La propuesta conserva la cocción a las brasas como elemento central.

Anticucho de la selva: cocona y ají charapita

La tercera versión utiliza dos ingredientes vinculados con la cocina amazónica: cocona y ají charapita.

La cocona es una fruta empleada en diferentes salsas y preparaciones de la selva peruana, mientras que el ají charapita es conocido por su uso en la gastronomía amazónica.

Ambos ingredientes forman parte de una salsa que acompaña esta interpretación del anticucho.

Conicucho y Salchicucho: nuevas formas de disfrutar los anticuchos

Además de las tres variedades regionales, Marabunta ofrece otras dos preparaciones que combinan el corazón anticuchero con formatos populares de comida.

Una de ellas es el Conicucho, una alternativa para llevar que incluye papas nativas fritas y corazón preparado al estilo anticuchero.

Su precio anunciado es de S/ 15 y estará disponible durante octubre, según la información difundida por el establecimiento.

La segunda opción es el Salchicucho, una preparación que combina salchipapas, salchicha tipo Frankfurt y corazón anticuchero recién salido de la parrilla.

Esta propuesta tiene un precio anunciado de S/ 22.

Ambas creaciones forman parte de la oferta desarrollada por el chef Nemías Pomachagua.

¿Quién está detrás de las nuevas propuestas de anticuchos?

Las versiones regionales, el Conicucho y el Salchicucho fueron desarrollados por Nemías Pomachagua, chef responsable de las preparaciones a las brasas de Marabunta.

El restaurante comenzó como un proyecto piloto en el distrito de Chorrillos y posteriormente amplió su presencia hacia Jesús María.

Su propuesta gastronómica está centrada en los anticuchos, pollos y otras preparaciones a la parrilla.

Con motivo del Día del Anticucho, el establecimiento busca diversificar su carta mediante combinaciones de ingredientes tradicionales y nuevas presentaciones.

¿Dónde probar los anticuchos regionales en Lima?

Marabunta, Anticuchos y Pollos cuenta con dos establecimientos en Lima:

Jesús María : jirón Horacio Urteaga 1526.

: jirón Horacio Urteaga 1526. Chorrillos: avenida Guardia Peruana 607.

Para consultar la disponibilidad de las preparaciones, los horarios y las condiciones de atención, los interesados pueden comunicarse mediante sus canales oficiales.

El restaurante mantiene presencia en Facebook de Marabunta, Anticuchos y Pollos y en Instagram como @MarabuntaAnticuchosyPollos.

También proporciona atención por WhatsApp en los números 936 129 045 y 936 137 009.

¿Cuándo se celebra el Día del Anticucho en Perú?

El Día del Anticucho se conmemora cada tercer domingo de octubre. En 2026, esta fecha corresponde al domingo 18 de octubre.

La celebración permite destacar uno de los platos más representativos de la gastronomía popular peruana, preparado tradicionalmente a las brasas.

Durante esta fecha, diversos establecimientos gastronómicos suelen incorporar propuestas especiales para sus clientes.

En el caso de Marabunta, la celebración está acompañada por tres versiones regionales y nuevas presentaciones que estarán disponibles durante octubre, según el anuncio del restaurante.