¿En qué rincón de Piura no preparan el tradicional plato “Seco de chabelo”? Un sencillo, pero delicioso platillo que se ha convertido en un festín tanto para los piuranos como para los visitantes y turistas.

Este plato típico es un tesoro culinario que se ha popularizado en nuestra región y hasta en los grandes restaurantes del país, la única diferencia es que acá lo hacen con productos naturales de la zona, como son el plátano verde y la chicha de jora que son los ingredientes principales de este plato bandera.

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DELICIA

El chef piurano Demesio Mondragón nos dio la receta de este platillo, donde para realizarlo debe tener a mano plátano bellaco (hartón o grande), carne de res seca, ajíes amarillo y de panca en pasta, aceite de achiote, ajo molido, tomate, culantro, cebolla, ají llimo y chicha de jora.

“Pelamos el plátano y lo convertimos en cubos para llevarlo a fritura profunda. Una vez fritos los chancamos y reservamos. Aparte freímos la carne seca haciendo un flambeado para que dore y agregamos cebolla en trozos, tomate y ajo molido, y lo condimentamos con sal, comino y pimienta” , dijo el chef.

Luego, señala que “después que haya cogido punto se agrega pasta de ají y los primordial la chicha de jora (no vinagre), para posteriormente agregar el plátano chancado, se revuelve todo y lo aromatizamos con un poco de culantro picado y listo . Lo servimos en una bandeja de barro y lo acompañamos con otro producto piurano, la cancha salada y los chifles”. No obstante, precisa que otros lo prefieren con la zarza criolla.

Demesio lleva varios años innovando la cocina piurana en su restaurante Mondragón y es partícipe de cuanto encuentro gastronómico hay en la región y el país, habiendo participado en grandes festivales en la capital de la república.

“ Invitamos a todos los piuranos a saborear nuestro plato bandera y qué mejor que hacerlo con un “cojudito” de chicha piurana. Mañana (hoy) los esperamos en la Paloma de la Paz , para celebrar juntos esta efemérides con los mejores platillos ”, dijo.

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EL FESTIVAL

La comuna piurana, realizará hoy el Festival Gastronómico por el Día del Seco de Chabelo, una actividad que busca revalorar uno de los platos más representativos de la gastronomía regional y preservar la tradición culinaria que distingue a Piura en el norte peruano.

Será a partir de las 10:00 a.m., en el Centro Cívico Paloma de la Paz, con la participación de los restaurantes La Mangachería, Casa de Óscar, Mondragón, Picantería Mixtura y Picantería Aldea Boy Boy, que ofrecerán al público una muestra de los sabores que forman parte de la identidad gastronómica piurana.

El “seco de chabelo” cuenta con el reconocimiento de Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), otorgado por Indecopi, una acreditación orientada a proteger la receta tradicional y preservar su herencia culinaria.

Cuenta la leyenda sobre el origen de esta plato, que un agricultor llamado Chavelo, ante la falta de alimentos para sus compañeros de faena, reunió lo que tenía a mano. Preparó los plátanos asados, trabajó la carne seca y elaboró un aderezo con verduras y ajíes, al que añadió chicha para hacerlo jugoso. Resultado: un plato delicioso, cuya preparación se transmitió entre todos y entre sus familia.