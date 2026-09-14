Septiembre, mes de la primavera, donde además habrá un espacio para vivir las actividades que brindará el Centro Cultural de la Universidad de Piura, donde la historia, el patrimonio, la artesanía y la música serán las temáticas más resaltantes.

El próximo miércoles 16, el doctor Juan Alfonso de Celestino, dirigirá el conversatorio “Experiencias de un corresponsal de guerra: la batalla por la verdad”, en el que abordará los desafíos de informar desde contextos violentos y el impacto de los conflictos bélicos internacionales en el Perú. Será en el aula 11, a las 7:00 p.m.

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ENTRE BARRO

“Manos que crean”, se denomina el taller de cerámica en su quinta edición, que estará a cargo de los alfareros de Chulucanas, quienes además compartirán técnicas escultóricas para elaborar piezas de barro.

La jornada está prevista para el sábado 19 desde las 9:00 a.m. en la carpa CA 102 del campus de la UDEP Piura, donde también se desarrollará una feria artesanal y una demostración artística.

Los alfareros de Chulucanas y muy en especial del pueblo de La Encantada de Morropón, son reconocidos mundialmente por elaborar una cerámica única con una técnica y diseños que descienden de las culturas precolombinas Vicús y Tallán, herencia ancestral que se transmite de gereneración en generación.

Como técnica de elaboración utiliza materiales naturales como arcilla, hojas de mango para el ahumado, y piedras planas de río para lograr el característico bruñido, logrando trazos geométricos, costumbristas y de gran acabado estético.

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CONCIERTO ROCK

Y por si fuera poco, la música también estará presente, pues vuelve el rock, con el concierto “Night Fever: Bee Gees instrumental”, a cargo de la banda de rock instrumental Five Sounds, el miércoles 30, a las ocho de la noche en el CPA.

Ellos interpretarán temas emblemáticos de los Bee Gees, como Stayin’ Alive, Night Fever y You Should Be Dancing. El ingreso al concierto tendrá un costo de S/ 25, y ya pueden registrarse.

Está invitada la colectividad piurana, el ingreso a los conversatorios es libre, previa inscripción. A vivir la cultura en familia.