Talleres de artesanía con artesanos de La Encantada, nos ofrece la UDEP.
Talleres de artesanía con artesanos de La Encantada, nos ofrece la UDEP.

Septiembre, mes de la primavera, donde además habrá un espacio para vivir las actividades que brindará el Centro Cultural de la , donde la historia, el patrimonio, la artesanía y la música serán las temáticas más resaltantes.

El próximo miércoles 16, el doctor Juan Alfonso de Celestino, dirigirá el conversatorio “Experiencias de un corresponsal de guerra: la batalla por la verdad”, en el que abordará los desafíos de informar desde contextos violentos y el impacto de los conflictos bélicos internacionales en el Perú. Será en el aula 11, a las 7:00 p.m.

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ENTRE BARRO

“Manos que crean”, se denomina el taller de cerámica en su quinta edición, que estará a cargo de los alfareros de Chulucanas, quienes además compartirán técnicas escultóricas para elaborar piezas de barro.

La jornada está prevista para el sábado 19 desde las 9:00 a.m. en la carpa CA 102 del campus de la UDEP Piura, donde también se desarrollará una feria artesanal y una demostración artística.

Los alfareros de Chulucanas y muy en especial del pueblo de La Encantada de Morropón, son reconocidos mundialmente por elaborar una cerámica única con una técnica y diseños que descienden de las culturas precolombinas Vicús y Tallán, herencia ancestral que se transmite de gereneración en generación.

Como técnica de elaboración utiliza materiales naturales como arcilla, hojas de mango para el ahumado, y piedras planas de río para lograr el característico bruñido, logrando trazos geométricos, costumbristas y de gran acabado estético.

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CONCIERTO ROCK

Y por si fuera poco, la música también estará presente, pues vuelve el rock, con el concierto “Night Fever: Bee Gees instrumental”, a cargo de la banda de rock instrumental Five Sounds, el miércoles 30, a las ocho de la noche en el CPA.

Ellos interpretarán temas emblemáticos de los Bee Gees, como Stayin’ Alive, Night Fever y You Should Be Dancing. El ingreso al concierto tendrá un costo de S/ 25, y ya pueden registrarse.

Está invitada la colectividad piurana, el ingreso a los conversatorios es libre, previa inscripción. A vivir la cultura en familia.

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