Una jornada llena de color, en la que las delegaciones de la diversas facultades de la Universidad de Piura (UDEP) unieron deporte, creatividad y entusiasmo en la inauguración de las Olimpiadas Ramón Mugica 2026.

La tradicional celebración volvió a reunir a miles de estudiantes, trabajadores, egresados, familiares y amigos que gozaron de una noche de mucha emoción, confraternidad y jolgorio y que durará un mes de actividades.

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INAUGURACIÓN

El evento estuvo a cargo de la Marching Band. Tras el recorrido y el encendido de la llama olímpica, se realizó la juramentación de los deportistas, y luego las facultades demostraron su talento, coordinación y creatividad a través de artísticos y creativos driles y barras, que fueron ganados por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Los estudiantes sorprendieron con coreografías preparadas especialmente para la ocasión, con enfoques culturales y promotores de valores. La inauguración culminó con una fiesta de integración, donde estudiantes, egresados, trabajadores y amigos de la UDEP compartieron una velada de música, ritmo y alegría.

Más allá de las competencias, en v estas Olimpiadas se pone en práctica valores como el trabajo en equipo, respeto, solidaridad, confianza, disciplina y perseverancia y unidad.