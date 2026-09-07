Cientos de estudiantes participaron de este evento de confraternidad universitaria.
Cientos de estudiantes participaron de este evento de confraternidad universitaria.

Una jornada llena de color, en la que las delegaciones de la diversas facultades de la (UDEP) unieron deporte, creatividad y entusiasmo en la inauguración de las Olimpiadas Ramón Mugica 2026.

La tradicional celebración volvió a reunir a miles de estudiantes, trabajadores, egresados, familiares y amigos que gozaron de una noche de mucha emoción, confraternidad y jolgorio y que durará un mes de actividades.

PUEDES VER:

INAUGURACIÓN

El evento estuvo a cargo de la Marching Band. Tras el recorrido y el encendido de la llama olímpica, se realizó la juramentación de los deportistas, y luego las facultades demostraron su talento, coordinación y creatividad a través de artísticos y creativos driles y barras, que fueron ganados por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Los estudiantes sorprendieron con coreografías preparadas especialmente para la ocasión, con enfoques culturales y promotores de valores. La inauguración culminó con una fiesta de integración, donde estudiantes, egresados, trabajadores y amigos de la UDEP compartieron una velada de música, ritmo y alegría.

Más allá de las competencias, en v estas Olimpiadas se pone en práctica valores como el trabajo en equipo, respeto, solidaridad, confianza, disciplina y perseverancia y unidad.

TAGS RELACIONADOS