Un espacio creado para visibilizar el talento, la creatividad y el liderazgo de las mujeres piuranas a través de la exhibición de sus productos y/o servicios, constituye la II Feria “Piuranas que emprenden”, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Será una experiencia para conocer las propuestas que ofrecen las emprendedoras, mañana sábado a partir de las 10:00 a.m. en Campus de la UDEP Piura. El Ingreso es libre previa inscripción.

PUEDES VER: Coronan a María Martínez como “Miss Perú Piura 2026”

ACTIVIDADES

Este evento es organizado por el programa WISE Latín América-Perú del Centro de Innovación y Emprendimiento Hub UDEP de la Universidad de Piura y cuenta con el apoyo de ProInnóvate.

Eva Preciado, coordinadora WISE Perú tendrá a cargo la ponencia “Proyectos en STEAM”, luego Paola Wong, directora de STEAM World tendrá el conversatorio “Historias que inspiran: emprendimiento femenino de la región”. Como moderadora estará Susana Seminario, gerente de la Cámara de Comercio de Piura.

Culminará con la ponencia de una de las top 50 Mujeres más poderosas del Perú 2025 y el evento será clausurado por Carlos Rodrich Portugal, director del Hub UDEP.