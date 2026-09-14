Dos presuntos integrantes de la banda denominada “Los Ñatos de Coto Coto” fueron intervenidos por agentes de la Policía durante una acción de inteligencia táctica realizada en el interior del complejo deportivo Coto Coto, cerca del pasaje Cactus, en el distrito de Chilca. Se trata de Samir Álvarez Salazar (18) y el adolescente de iniciales L.O.S. (14), quienes fueron detenidos por su presunta implicancia en una infracción a la ley penal relacionada con el tráfico ilícito de drogas.

Durante el registro, los agentes hallaron 30 gramos de lo que sería marihuana, distribuidos en dos envoltorios. Uno de ellos era una bolsa de plástico transparente con cierre hermético que contenía hojas, tallos y semillas con características similares a cannabis sativa (marihuana), con un peso aproximado de 10 gramos. El segundo era una bolsa de plástico transparente anudada que contenía material vegetal de similares características, con un peso aproximado de 20 gramos. En total, se incautaron los 30 gramos de la sustancia, que quedó bajo custodia para las diligencias correspondientes.

Además, la Policía incautó dos teléfonos celulares, uno de marca Samsung y otro de marca Honor así como 53 soles en efectivo. Álvarez y el adolescente fueron trasladados a la comisaría de Chilca, donde quedaron a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades que correspondan