Una vez más, las elecciones presidenciales no movieron la aguja de los comicios regionales y municipales, sino que jugaron en contra de sus candidatos en las provincias: ni Fuerza Popular ni Juntos por el Perú tendrán alcaldes ni gobernadores. Esto demostraría un divorcio o desinterés bien marcado de los ciudadanos con lo que ocurre en la capital o, peor aún, con los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Es cierto que Fuerza Popular nunca ha sido una locomotora electoral en las regiones. Sin embargo, se esperaba que el haber ganado las elecciones presidenciales pudiera haber tenido un mejor arrastre a nivel nacional. Nada de eso ocurrió, sino que estos pocos meses de gobierno parecen muy lejanos de lo que esperaban sus electores en regiones, por ejemplo, sobre la seguridad ciudadana.

Juntos por el Perú es Pedro Castillo, y el exmandatario no parece haberse metido en la política subnacional. Ni en Cajamarca ha ganado, su bastión electoral en las elecciones presidenciales. Su sucesor, Roberto Sánchez, tampoco ha pesado en los resultados. Las regiones que le dieron el voto en la primera y segunda vuelta presidencial no volvieron a confiar en el partido de izquierda.

Renovación Popular, por su parte, se ha convertido en una fuerza política municipal, como lo fue en su momento Somos Perú de Alberto Andrade. No solo ha ganado su lista en Lima, sino que tiene una presencia considerable en las provincias y regiones, a diferencia de las agrupaciones políticas antes mencionadas.

El gran perdedor es, sin duda, Alianza para el Progreso, que dejará la alcaldía de Trujillo y no tuvo candidato al Gobierno Regional de La Libertad. El partido con fuerza municipal se ha desinflado por completo.