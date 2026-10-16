En los últimos años, la coctelería peruana ha venido desarrollándose de manera sorprendente. Hay propuestas sólidas, conceptos que tienen mucha personalidad, profesionales preparados, y un público cada día más interesado en salir, explorar y disfrutar en estos locales. Nuestra biodiversidad ayuda, nuestra hospitalidad también. También la manera en que ha crecido el interés por los destilados, fermentos e ingredientes peruanos.

PRESENCIA

En las últimas semanas han habido varias noticias que queremos compartir con ustedes en esta nota, la primera es que se acaban de anunciar ¨The 50 Best Bars 2026¨ (antes conocidos como ¨The World’s 50 Best Bars¨); actualmente uno de los reconocimientos más prestigiosos del sector a escala global: una lista definitiva de los establecimientos más destacados del mundo para disfrutar de una copa y que se actualiza cada año durante una ceremonia de entrega de premios que, en esta edición, ha tenido lugar en Milán. Y dónde dos establecimientos peruanos están presentes: Lady Bee ocupa el puesto n.º 9, mientras que Sastrería Martínez se sitúa en el puesto n.º 37. Lady Bee asciende del puesto n.º 13 en 2025 al n.º 9 este año, convirtiéndose en el segundo bar mejor posicionado de Sudamérica, después de Alquímico, en Cartagena, que ocupa el tercer lugar.

El bar peruano pone el foco en los ingredientes peruanos y en los productores que los suministran. Fundado por el bartender Alonso Palomino, la chef Gabriela León; y la hermana de ésta, Alejandra León, quien dirige el servicio.

The 50 Best Bars 2026 - Red Carpet

ESTILOS

En Lady Bee se combinan técnicas propias tanto de cocina como de coctelería y su carta incluye desde frutas amazónicas, cultivos andinos hasta destilados locales, poniendo de relieve la diversidad agrícola del Perú. Ha sido galardonado anteriormente con el premio «Campari One To Watch» en 2023 y el «Michter’s Art of Hospitality» en 2025. Su trayectoria ilustra cómo la cultura de la coctelería en Lima vincula el producto, la técnica y el servicio, en lugar de centrarse únicamente en un cóctel emblemático.

Por su parte, Sastrería Martínez, fundado por Diego Macedo en Miraflores, es un bar de estilo ¨speakeasy¨ inspirado en los textiles y la sastrería peruanos, elementos reflejados tanto en su diseño interior como en su propuesta de coctelería. Al ocupar el puesto número 37, se convierte en el segundo bar peruano en figurar entre los 50 mejores, contribuyendo así al creciente reconocimiento internacional de Lima en el ámbito de la gastronomía y la coctelería.

SUSTAINABLE COCKTAIL CHALLENGE

Mientras tanto en Tarapoto, en el marco de sus 136 años de historia y su compromiso con la sostenibilidad, Ron Flor de Caña, llevó por primera vez la gran final peruana del Sustainable Cocktail Challenge a la Amazonía. La sexta edición del concurso internacional tuvo como escenario la región San Martín, para poner en valor la riqueza de este territorio y generar conciencia sobre la importancia de protegerlo. Desde el 30 de septiembre al 2 de octubre, los ocho finalistas: Fiorella Larrea, Kelvin Paredes, Anthony Salazar, Samuel Serna, Alessandra Dejo, Pedro Huamán, Samuel Guevara y Luis Sarmiento, viajaron a la Amazonía para enfrentar retos de creatividad, técnica y conocimiento en coctelería sostenible. Como parte de la competencia, desarrollaron propuestas con Flor de Caña, ingredientes locales y técnicas de aprovechamiento responsable, buscando contar, a través de sus cócteles, una historia vinculada al territorio.

La final se desarrolló a orillas de la Laguna Azul, en Hotel Sauce Resort, donde los participantes fueron evaluados por un jurado de reconocida trayectoria internacional, integrado por Danil Nevsky, ganador del Spirited Award 2024 a Mejor Mentor Internacional de Bartenders; María Fernanda Vivanco, sommelier y Doctora en Sociología Rural, especializada en cadenas agrícola; y Luis Flores, bartender reconocido por investigar y revalorizar productos amazónicos e incorporar conocimientos ancestrales a la coctelería.

Tras superar los distintos desafíos de la competencia, Anthony Salazar, bartender del Hotel IntiRumi, ubicado en Caraz, fue elegido ganador nacional del Sustainable Cocktail Challenge 2026. Su propuesta, denominada “Simbiosis”, fue elaborada a base de Flor de Caña 12 Años, sacha inchi, haba tonka, chirimoya y limón, y representa la relación entre la Amazonía y los Andes como ecosistemas que se conectan y complementan. El segundo puesto fue para Fiorella Larrea, de Hotel Belmond Miraflores Park, y el tercero para Alessandra Dejo, de Los Primos de San Juan.

Competencia

Como ganador nacional, del Sustainable Cocktail Challenge 2026. Anthony Salazar viajará a Nicaragua para representar al Perú en la final global del Sustainable Cocktail Challenge 2027, donde competirá junto a bartenders de otros países por el título de mejor bartender sostenible del mundo.