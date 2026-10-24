Netflix transmitirá en directo y en exclusiva La Velada del Año durante 2027, 2028 y 2029, luego de alcanzar un acuerdo con el creador de contenido español Ibai Llanos. La séptima edición, prevista para 2027, será la primera que se podrá seguir a través de la plataforma.

El anuncio, realizado el 19 de octubre de 2026, marca un cambio en la distribución del espectáculo que combina combates de boxeo amateur entre figuras de internet, presentaciones musicales y entretenimiento en vivo. Hasta ahora, sus emisiones se habían desarrollado principalmente a través de Twitch.

La Velada del Año 2027 se verá exclusivamente en Netflix

El acuerdo contempla tres ediciones consecutivas del evento organizado por Ibai Llanos.

Edición Año Plataforma de transmisión La Velada del Año VII 2027 Netflix La Velada del Año VIII 2028 Netflix La Velada del Año IX 2029 Netflix

La exclusividad supone que la transmisión principal dejará de realizarse gratuitamente mediante las plataformas utilizadas en ediciones anteriores, de acuerdo con lo anunciado.

En 2026, la sexta edición amplió su distribución a YouTube y TikTok, además de Twitch. A partir de 2027, Netflix asumirá los derechos exclusivos de emisión en directo durante el periodo acordado.

El convenio se refiere a la retransmisión del espectáculo y no significa que Ibai Llanos haya vendido la propiedad del evento o su marca. El creador aclaró esa diferencia al explicar los alcances del acuerdo.

Ibai Llanos explica por qué La Velada del Año llega a Netflix

El streamer español destacó que el acuerdo permitirá ampliar el alcance internacional de un evento que comenzó en 2021 con un formato reducido.

Ibai recordó que la primera edición se organizó en una sala de conciertos de Barcelona y que, cinco años después, el espectáculo había conseguido reunir a millones de espectadores simultáneos.

El creador sostuvo que el objetivo de esta nueva etapa es aumentar la dimensión de La Velada del Año sin perder la participación de la comunidad que ha seguido el evento desde sus inicios.

La Velada del Año alcanzó 9,3 millones de espectadores simultáneos en 2025

Uno de los principales antecedentes del acuerdo es el crecimiento de la audiencia del evento durante sus seis primeras ediciones.

Según las cifras difundidas por Netflix, La Velada del Año V alcanzó un pico de 9,3 millones de espectadores simultáneos en 2025.

La plataforma también informó que la audiencia media pasó de aproximadamente un millón en 2021 a más de seis millones en 2026.

Las cifras corresponden a indicadores distintos: pico de concurrencia en 2025 y audiencia media en 2026. No deben compararse como si fueran la misma medición.

El crecimiento también se reflejó en las sedes presenciales. Después de su primera edición en Barcelona, La Velada del Año se trasladó a estadios como el Metropolitano de Madrid, el Santiago Bernabéu y La Cartuja de Sevilla.

¿Qué es La Velada del Año de Ibai Llanos?

La Velada del Año es un evento de boxeo y entretenimiento creado en 2021 por Ibai Llanos. Su principal atractivo son los enfrentamientos entre creadores de contenido y otras personalidades de internet.

Con el paso de los años, la producción incorporó actuaciones musicales, escenografías de gran formato y una mayor presencia de participantes procedentes de España y Latinoamérica.

Esta combinación de deporte y entretenimiento digital convirtió al espectáculo en una de las retransmisiones de habla hispana con mayor audiencia simultánea.

La llegada a Netflix busca ampliar ese alcance a espectadores de otros mercados, aunque todavía no se han comunicado los detalles completos de distribución territorial para la edición de 2027.

¿Será necesario pagar Netflix para ver La Velada del Año 2027?

Debido a que la transmisión será exclusiva de Netflix, se prevé que los espectadores deban acceder mediante el servicio de la plataforma, conforme a las condiciones de su suscripción.

Sin embargo, el comunicado no especifica si habrá algún cargo adicional por el espectáculo ni si se establecerán modalidades especiales de acceso.

La séptima edición será la primera prueba de esta nueva etapa, después de seis años en los que las plataformas de video y redes sociales fueron los principales canales de distribución del evento.