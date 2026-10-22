La historia de Carrie White continuará en la pantalla chica. Prime Video confirmó una segunda temporada de la adaptación televisiva dirigida por Mike Flanagan, inspirada en la novela homónima que Stephen King publicó en 1974.

El anuncio llegó mediante un breve video difundido este jueves en YouTube y otras redes sociales, apenas dos semanas después del estreno de la primera temporada, compuesta por ocho episodios.

La plataforma acompañó la publicación con el mensaje: “Su historia está lejos de terminar. Carrie regresa para la segunda temporada en Prime”.

El adelanto muestra a Summer H. Howell en el papel de Carrie durante una escena en la cocina de su casa, donde conversa con su madre Margaret, interpretada por Samantha Sloyan. “La gente está haciendo preguntas y ahora es momento de darles las respuestas”.