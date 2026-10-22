El expresentador de TV Andrés Hurtado escuchará la acusación en su contra, por treinta años de prisión, desde el penal de Lurigancho. El juez supremo Juan Carlos Checkley rechazó ayer su solicitud para cesar la prisión preventiva, medida que el exconductor cumple desde octubre de 2024.

La prisión preventiva sufrió, en marzo de 2026, una extensión de 18 meses. Ahora “Chibolín” seguirá en prisión hasta el 18 de septiembre de 2027.

Si bien la defensa presentó un contrato de arrendamiento y una declaración jurada para acreditar un arraigo domiciliario, el juez calificó estos recursos como insuficientes y recordó que, “en su declaración, Hurtado manifestó que pernoctaba en hoteles”.

Además, rememoró que fue Hurtado quien reconoció “vivir solo hace diez años” cuando se evaluó por primera vez su prisión preventiva. En aquel entonces también se estableció que si bien tiene una hija, “no bastaba con que sea su progenitor, pues no existía evidencia de que vivía o cumplía con dicha menor”.

“El acusado se encuentra en prisión preventiva desde hace aproximadamente dos años, con lo cual ese arraigo familiar está menoscabado”, señaló Checkley. Finalmente, concluyó que “el peligro de perturbar las declaraciones (de los testigos) es latente”, pues estos “tuvieron una relación personal o amical” con él.

Entre tanto, la fiscal Cristina Perinango sustentará mañana, desde las 9:30 a.m., la acusación (parte final de la fase de control de acusación) contra tres procesados de este caso.

La acusación tiene como protagonistas a la exfiscal Elizabeth Peralta y a Hurtado, sindicados de cohecho y tráfico de influencias, y al empresario Javier Miu Lei, solo por tráfico de influencias.

La tesis apunta a que hubo una presunta confabulación para que Peralta ayudase al empresario a recuperar el oro que le fue incautado. El aparente intermediario fue Hurtado.