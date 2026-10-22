El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la derogatoria de la ley que creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú. La iniciativa obtuvo 109 votos a favor, sin votos en contra, ni abstenciones.
La propuesta contó con el respaldo de las seis bancadas de la Cámara de Diputados y fue impulsada por los grupos Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras.
Con esta aprobación, el proyecto pasará ahora a la Cámara de Senadores, instancia que deberá evaluarlo y decidir su aprobación definitiva.
Como se sabe, la ley que creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú fue aprobada durante el anterior Congreso unicameral. Sin embargo, su implementación generó polémica en los últimos meses, lo que motivó la presentación de la iniciativa para dejarla sin efecto.
De ser aprobada por el Senado, la norma dejaría sin validez legal la creación del colegio profesional, que había sido cuestionado por diversos sectores del ámbito artístico y parlamentario.
La decisión final corresponderá a la Cámara alta, donde el proyecto deberá cumplir con el procedimiento legislativo correspondiente.
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