Un incendio forestal de grandes proporciones afecta los totorales de la Reserva Nacional del Titicaca, en la región Puno, cerca de las islas de los Uros.
El fuego se originó en los sectores de Uros Chulluni y Chimu y se propagó rápidamente por una zona de difícil acceso, poniendo en riesgo las viviendas de los pobladores.
Ante la emergencia, la Marina de Guerra del Perú desplegó unidades para apoyar las labores de control.
Según informó el Ministerio de Defensa (Mindef), la patrullera lacustre LP Ramis, con una tripulación de seis integrantes y equipos especializados, se dirige al área afectada para reforzar las acciones de respuesta.
Las acciones complementan las labores de la patrullera Moho y del personal de la Capitanía de Puerto de Puno, que utilizan motobombas acuáticas para contener el avance de las llamas. Las acciones se intensificaron tras la alerta del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
El siniestro amenaza un ecosistema importante del lago Titicaca y pone en peligro a las familias que habitan en las inmediaciones.
Las autoridades movilizan recursos para controlar el incendio y reducir los daños ambientales y el riesgo para la población.
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