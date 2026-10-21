El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, reconoció que algunas zonas de Piura volverán a inundarse cuando se registren nuevas precipitaciones, pese a las acciones de emergencia desplegadas por el Gobierno. La declaración fue brindada durante su recorrido por la urbanización Ignacio Merino, una de las áreas más afectadas por la lluvia del 20 de octubre.

TAMBIÉN PUEDE LEER:

Ministros llegan a Piura tras las inundaciones por las fuertes lluvias de El Niño

“Igual va a llover, igual algunas zonas se van a inundar. Lo importante es la velocidad y capacidad de respuesta”, manifestó Belaúnde. El funcionario señaló que las Fuerzas Armadas mantendrán personal y equipos de trasvase para acelerar la evacuación del agua y reducir los daños en viviendas y pertenencias.

El titular de Defensa llegó acompañado del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, quien informó que las lluvias afectaron seis puntos de la ciudad. Precisó que Ignacio Merino todavía requería trabajos para retirar el agua empozada y anunció que coordinaba con el Ministerio de Vivienda el envío de un equipo hidrojet.

Durante la visita, los vecinos cuestionaron a ambos ministros por la demora en la atención y exigieron soluciones permanentes ante el riesgo de nuevas inundaciones. Algunos moradores indicaron que el agua ingresó a sus viviendas y dañó muebles y otras pertenencias.

El comandante de la Primera Región Militar, general Carlos Rabanal, informó que los equipos de trasvase permanecerán en Ignacio Merino y El Chilcal, identificados como los dos puntos más críticos. Añadió que 480 efectivos están disponibles para apoyar las acciones de emergencia y que coordinarán con las municipalidades el traslado de motobombas y otros equipos.

La visita también dejó una discrepancia sobre la cantidad de lluvia registrada. Vinelli sostuvo que las precipitaciones superaron los 50 litros por metro cuadrado; sin embargo,el Senamhi reportaba alrededor de 6 litros por metro cuadrado en Piura. La diferencia no fue esclarecida durante las declaraciones.

Los aniegos ocurridos tras una precipitación de moderada intensidad volvieron a evidenciar las deficiencias del drenaje pluvial de Piura y la vulnerabilidad de sectores que históricamente se inundan durante la temporada de lluvias.