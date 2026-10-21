El papa León XIV retomó este miércoles 21 de octubre sus audiencias generales y volvió a recorrer la plaza de San Pedro, en el Vaticano, a bordo del papamóvil, luego de someterse a una operación por cáncer de pulmón el pasado 13 de octubre.

El pontífice estadounidense, de 71 años y con nacionalidad peruana, saludó a los fieles y bendijo a varios niños durante su recorrido. La aparición pública se produjo ocho días después de la intervención quirúrgica en la que los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma pulmonar.

Papa León XIV agradece oraciones tras operación

Pese a la lluvia registrada durante la jornada, León XIV recorrió la plaza de San Pedro antes de presidir su primera audiencia general desde la operación.

Al iniciar su intervención, el pontífice agradeció las muestras de apoyo y las oraciones recibidas durante su hospitalización. También pidió a los creyentes renovar su confianza en la bondad y la misericordia de Dios.

La audiencia estuvo dedicada a la familia y el matrimonio, como parte de las catequesis sobre la constitución pastoral Gaudium et spes, del Concilio Vaticano II.

El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro a bordo del papamóvil durante la audiencia general, tras recibir el alta médica el último sábado. Foto: EFE.

¿Cómo sigue la salud del papa León XIV?

El líder de la Iglesia católica recibió el alta médica el sábado 17 de octubre del Policlínico Agostino Gemelli, en Roma, donde permaneció hospitalizado tras la intervención.

El domingo 18 reapareció durante el tradicional rezo del ángelus en el Vaticano, ocasión en la que anunció que retomaría progresivamente sus responsabilidades con el acompañamiento de los médicos y las oraciones de los fieles.

Aunque la cirugía permitió retirar el tumor, todavía se esperan resultados de estudios complementarios para determinar si necesita tratamientos adicionales. Hasta el momento, no se ha confirmado que el cáncer se haya extendido a otros órganos.

Vaticano mantiene previsto viaje del papa a Perú en noviembre

La recuperación del pontífice también ha generado atención sobre su próximo viaje apostólico a Sudamérica, programado del 6 al 17 de noviembre, con visitas previstas a Uruguay, Argentina y Perú.

El itinerario continúa contemplado en los preparativos, aunque la Santa Sede no ha confirmado que pueda desarrollarse sin modificaciones. La evolución médica de León XIV será determinante para establecer el ritmo de sus actividades y desplazamientos.

El viaje tiene especial relevancia para Perú, país donde Robert Francis Prevost desarrolló buena parte de su labor religiosa antes de ser elegido papa en mayo de 2025.

Hermano del papa espera resultados favorables de biopsia

Louis Prevost, hermano del pontífice, expresó en declaraciones a la cadena estadounidense Fox News su esperanza de que los resultados de los estudios médicos sean favorables.

Según las declaraciones proporcionadas, la familia espera que la biopsia no revele complicaciones adicionales. También señaló que León XIV se encuentra en buenas condiciones tras la operación.

Mientras continúa la recuperación, el papa ha empezado a reanudar sus compromisos en el Vaticano, aunque los médicos y las autoridades de la Santa Sede mantienen la atención sobre su evolución.