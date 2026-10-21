La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió este miércoles 21 de octubre que el mundo se encamina hacia un calentamiento global de entre 2,6 °C y 2,8 °C para finales del siglo, debido a que los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero siguen siendo insuficientes para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.

El diagnóstico forma parte del Informe sobre la Brecha de Emisiones 2026, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El documento concluye que ya no es viable evitar que la temperatura global supere temporalmente el umbral de 1,5 °C respecto de la era preindustrial, aunque todavía existen alternativas para reducir el calentamiento posterior.

ONU advierte que los compromisos climáticos no son suficientes

Según el PNUMA, aun si los gobiernos cumplen íntegramente sus compromisos nacionales de reducción de emisiones, la temperatura media mundial podría aumentar alrededor de 2,6 °C para el año 2100.

El escenario es más preocupante si únicamente se consideran las políticas que actualmente aplican los países. En ese caso, el calentamiento podría alcanzar los 2,8 °C, una cifra que supera ampliamente los límites establecidos en el Acuerdo de París de 2015.

El tratado internacional plantea mantener el aumento de temperatura muy por debajo de 2 °C y continuar los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C frente a los niveles preindustriales.

António Guterres advierte sobre consecuencias del calentamiento

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió que la falta de acciones suficientes durante las últimas décadas ha reducido las posibilidades de evitar que se supere el límite de 1,5 °C.

En un comunicado relacionado con la presentación del informe, Guterres señaló que las consecuencias del cambio climático ya se manifiestan mediante inundaciones, olas de calor, incendios forestales y pérdidas económicas.

El funcionario también alertó que las poblaciones con menor responsabilidad en la generación de emisiones suelen encontrarse entre las más expuestas a los efectos de los fenómenos climáticos extremos.

Emisiones globales se mantienen cerca de niveles récord

El informe de la ONU señala que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero de 2025 permanecieron prácticamente al mismo nivel que los registros récord de 2024.

Aunque se observaron avances en energías renovables y políticas de reducción de emisiones en determinados países, las emisiones derivadas de la quema de carbón, petróleo y gas continuaron aumentando ligeramente.

Esta situación evidencia la distancia entre los compromisos anunciados por los gobiernos y las reducciones efectivamente alcanzadas. El PNUMA considera necesario acelerar la transición energética y ampliar las medidas que ya han demostrado resultados.

La ONU pide reducir emisiones hasta 69 % para 2040

El PNUMA advierte que todavía es posible limitar la magnitud del calentamiento global, pero las reducciones de emisiones deben ser mucho más rápidas que las previstas en los compromisos actuales.

Según el informe, para alcanzar una trayectoria que permita regresar a 1,5 °C hacia finales del siglo, las emisiones globales de gases de efecto invernadero tendrían que disminuir un 18 % para 2030, un 45 % para 2035 y un 69 % para 2040, tomando como referencia los niveles de 2025.

En contraste, el cumplimiento total de los compromisos climáticos nacionales permitiría reducir las emisiones apenas entre 5 % y 8 % para 2030.

Estados Unidos y otros grandes emisores bajo observación

El informe señala que el deterioro de las proyecciones climáticas frente al año anterior está relacionado, entre otros factores, con la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París y la revisión de las estimaciones históricas de emisiones.

Según los datos preliminares recogidos en el reporte, Estados Unidos registró un incremento importante de emisiones en 2025, asociado principalmente con una mayor demanda de electricidad y generación energética mediante carbón.

Los países del G20 concentran aproximadamente tres cuartas partes de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, por lo que sus políticas energéticas y compromisos de reducción tendrán un peso decisivo en la evolución del calentamiento global.

COP31 en Turquía será escenario de nuevas negociaciones climáticas

La advertencia llega antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), programada del 9 al 20 de noviembre de 2026 en Antalya, Turquía.

Durante la cita, los gobiernos deberán examinar las diferencias entre sus compromisos de reducción de emisiones y los esfuerzos necesarios para limitar el incremento de la temperatura del planeta.

Uno de los puntos de debate será el financiamiento climático y la responsabilidad de los países con mayores emisiones frente a las naciones más vulnerables a sequías, inundaciones y otros fenómenos extremos.

¿Todavía es posible regresar a un calentamiento de 1,5 °C?

El PNUMA plantea un escenario en el que el calentamiento global alcanzaría un máximo aproximado de entre 1,7 °C y 1,8 °C hacia mediados de siglo y posteriormente disminuiría hasta 1,5 °C o menos para 2100.

Esta trayectoria tendría alrededor de un 50 % de probabilidad de concretarse, siempre que los países reduzcan drásticamente sus emisiones y desarrollen mecanismos capaces de retirar y almacenar de forma permanente grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera.

El informe estima que ese escenario requeriría eliminar aproximadamente 320.000 millones de toneladas de CO₂ durante el siglo, una tarea que presenta importantes desafíos tecnológicos, económicos y ambientales.

Aunque el límite de 1,5 °C se superaría temporalmente, los científicos destacan que cada fracción de grado de calentamiento que se consiga evitar puede reducir los riesgos para la población, los ecosistemas y las economías.