El Vaticano confirmó este miércoles 21 de octubre que el cáncer de pulmón del papa León XIV estaba localizado y que no será necesario someterlo a tratamientos adicionales, según los resultados definitivos de los exámenes realizados tras su intervención quirúrgica del pasado 13 de octubre.

La información fue difundida por la Oficina de Prensa de la Santa Sede mediante un comunicado médico firmado por Luigi Carbone y Stefano Margaritora, quienes precisaron que los análisis histológicos y las pruebas de biología molecular practicados al tejido extraído durante la operación confirmaron el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.

Médicos del Vaticano descartan nuevas terapias para el papa

De acuerdo con el comunicado oficial, los resultados de los estudios determinaron que la enfermedad se encontraba localizada, lo que permitió a los especialistas realizar una nueva evaluación de la situación clínica del pontífice.

Tras revisar los resultados, el equipo médico concluyó que no es necesario aplicar nuevas terapias oncológicas. La decisión fue comunicada después de recibir los informes definitivos de las pruebas practicadas al material extraído durante la cirugía.

El pronunciamiento representa una actualización importante sobre la recuperación de León XIV, después de varios días de expectativa por los resultados de los estudios médicos.

Papa León XIV retomó sus actividades en el Vaticano

El anuncio se produce el mismo día en que el pontífice, de 71 años, retomó sus audiencias generales y recorrió la plaza de San Pedro a bordo del papamóvil, donde saludó a los fieles y bendijo a los niños que se acercaron durante su recorrido.

León XIV había recibido el alta hospitalaria el sábado 17 de octubre, luego de permanecer internado en el Policlínico Gemelli de Roma. El domingo reapareció durante el rezo del ángelus y anunció que retomaría gradualmente sus actividades.

La reaparición del pontífice coincidió con la etapa de evaluación de los resultados definitivos de su operación, que ahora han permitido descartar la necesidad de continuar con tratamientos oncológicos adicionales.



