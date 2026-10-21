La organización de la visita del papa León XIV al Perú continúa según lo previsto, mientras se espera que el Vaticano comunique cualquier decisión sobre el viaje. Así lo informó el padre Juan Bytton, secretario general de la visita papal y vocero del Arzobispado de Lima, quien precisó que hasta el momento no existe información oficial sobre una modificación de la agenda.

“Oficialmente confirmado es que el papa viene. Es decir, no tenemos de parte de la Santa Sede ninguna información oficial de algún cambio, postergación o cancelación. Todo el programa, toda la preparación hasta este momento sigue en pie”, declaró Bytton en diálogo con RPP.

El vocero también indicó que una delegación del Vaticano llegará a fin de mes para efectuar la tercera y última visita de coordinación antes del viaje.

Durante esta revisión se evaluarán aspectos de seguridad, desplazamientos y condiciones de los lugares donde se realizarán las actividades. Además, un helicóptero y una ambulancia acompañarán el recorrido del pontífice.

Bytton señaló que cualquier cambio en la agenda dependerá exclusivamente de la Santa Sede y será comunicado mediante la Nunciatura Apostólica.