El estado de salud del papa León XIV evoluciona favorablemente luego de su operación por un lóbulo alojado en uno de sus pulmones. A partir de su intervención, el último 13 de octubre, el sumo pontífice se va reincorporando a sus actividades en el Vaticano, poco a poco.

Es así que, hasta el momento, la visita del líder de la Iglesia Católica a Perú y a Cusco a mediados del mes de noviembre, no ha sufrido ningún cambio o variación.

Siendo así que desde la Arquidiócesis del Cusco han invitado a los creyentes a sumarse al voluntariado: ‘Los Amigos de León’, a fin de que trabajen y sean parte de este encuentro.

Este voluntariado sería una iniciativa de la Conferencia Episcopal Peruana, que busca creyentes para que ayuden en áreas como seguridad, acogida, comunicación, logística, primeros auxilios e interpretación y traducción.

Este trabajo tiene tres fases: inscripción, validación y acreditación, se supo que la convocatoria se da desde el 16 al 30 de octubre.

En tanto en la ciudad de Cusco, la Iglesia Católica y los creyentes se preparan para el arribo de León XIV, y las autoridades realizan todos los arreglos correspondientes para su recorrido por la ciudad.

En Cusco, el sumo pontífice, tiene planeado realizar un encuentro con jóvenes en Sacsayhuamán y el rezo del Ángeluz en la Plaza Mayor de Cusco. Su estancia en la Ciudad Imperial será de aproximadamente tres horas el próximo 15 de noviembre.