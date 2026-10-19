Desde el mediodía del domingo 18 de octubre, se registra un incendio forestal en la jurisdicción del distrito de San Salvador (Cusco) en inmediaciones del reconocido Santuario del Señor de Huanca.

Desde entonces de activó el Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres para coordinar la respuesta de las instituciones correspondientes como Bomberos y el Gobierno Regional del Cusco.

Se obtuvo la respuesta a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER). Las labores de control contaron con el apoyo de las compañías de bomberos de San Jerónimo, San Sebastián y Pisac, cuyos efectivos continúan trabajando en la zona.

Sin embargo, en las últimas horas el amago volvió a encenderse en el Pachatusan, una zona de difícil acceso por las características geográficas del lugar. Esto complica las labores de extinción.

Ante esta situación, las autoridades de San Salvador continúan en coordinación pidiendo el apoyo necesario al Gobierno Regional del Cusco, pues el fuego viene afectando gravemente la flora y la fauna de la zona, un patrimonio natural que pertenece a toda la población.

“Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que se dé el trámite que corresponde, conforme a ley, a la persona que se encuentra detenida en la Policía Ecológica, de modo que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades. Los incendios forestales causan daños irreparables y no deben quedar impunes”, señaló el alcalde Ernesto Fisher.

CIFRAS:

366 Incendios forestales en Cusco en lo que va del año

12 550 Hectáreas de terreno devastadas por el fuego

7 Fallecidos víctimas de incendios forestales